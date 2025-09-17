墮落天使︱30周年紀念4K修復上映　特設沉浸式打卡位扮金城武飛車

英皇戲院與澤東電影合作無間，過去《花樣年華》、《春光乍洩》及《重慶森林》的重映，掀起觀眾熱烈反響，令影迷對下一部經典的到來充滿期待。為此，英皇戲院將於明天（2025年9月18日）起，於港澳全線獨家重映王家衛導演的得獎經典《墮落天使》。適逢電影上映30周年，實在意義非凡！

《墮落天使》30周年紀念4K修復版將於9月18日上映。（《墮落天使》電影劇照）

如果你喜歡《重慶森林》的浪漫，那麼定會愛上《墮落天使》，它承接了前者的浪漫情懷，同時融入一抹迷人的孤寂。電影以入夜的香港街頭為背景，觀塘、灣仔等地區的霓虹燈招牌在導演鏡頭下，勾勒出90年代不夜城的繁華景象，喚起觀眾對那個標誌性年代的美好回憶。《墮落天使》的夢幻演員陣容更加叫人驚嘆，匯聚黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮、莫文蔚這幾位當年顏值巔峰演員，絕對是可一不可再！

《墮落天使》由金城武主演。（《墮落天使》電影劇照）

《墮落天使》以4K修復版重新躍登大銀幕，以最新技術還原電影的視覺魅力，畫質細膩清晰無比，黃金年代的霓虹光影以嶄新的科技再次震撼觀眾眼球，更添韻味。是次4K修復將畫面比例從1.66:1調整至2.35:1，重現導演王家衛當年最理想的寬銀幕視野，克服當年菲林技術的限制，帶來更震撼的電影沉浸感。王家衛導演回憶道：「從1994年起，我們用全實景拍攝，記錄香港的歷史性時刻。《墮落天使》取景於觀塘、尖東及灣仔大道東，希望觀眾透過4K修復版重溫這座不夜城的美好。」

是次《墮落天使》4K修復版，將畫面比例從1.66:1調整至2.35:1，重現導演王家衛當年最理想的寬銀幕視野。（《墮落天使》電影劇照）

《墮落天使》為王家衛全實景、夜間拍攝的作品。（《墮落天使》電影劇照）

經典場口重現 電影金句劇照一覽無遺 配合電單車聲效 營造沉浸式體驗

為慶祝《墮落天使》上映30週年，英皇戲院將會推出一系列精彩活動，讓影迷好好回味！英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）設沉浸式打卡位，歡迎各位影迷前來盡情打卡留念。天使2號（李嘉欣）坐上天使3號（何志武）的電單車，兩人依偎在一起，在隧道上飛馳的情景成為了電影中的經典場口。為了重現這個場面，現場特別擺設了電單車，再配合長長的隧道作背景，讓影迷仿佛置身於電影當中。

戲院特設沉浸式打卡位，讓一眾影迷粉絲扮金城武、李嘉欣飛車。（電影公司提供）

電影不乏叫觀眾細味的金句，風格獨特且充滿詩意，包括：「最近有點不一樣，我開始在替自己決定一些事情。無論是對是錯，這個決定都是屬於我的。」、「每次跟一個人合作久了，你的習慣或多或少會受他的影響」等。除了金句，眾多精彩絕倫的劇照也是不容錯過，5位處於顏值巔峰的演員定格於鏡頭下，呈現出最美的面貌。是次的沉浸式打卡位特別將這兩個重要的元素展示於兩邊牆身，讓影迷可慢慢駐足回味。整個打卡位置配以電單車聲效，營造沉浸式體驗，仿佛讓觀眾走進《墮落天使》的不夜城。

戲院特設沉浸式打卡位，兩邊牆身亦有不少劇照及經典對白。（電影公司提供）