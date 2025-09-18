他年她日︱袁澧林曝甜密對話　前世情人欲自製橫額宣傳新戲超暖心

香港金像級女演員袁澧林，曾經憑電影《窄路微塵》演出先後提名台北金馬獎、香港金像獎「最佳女主角」，演技被華語影壇充份肯定，今年中更接連推出《山忌 黃衣小飛俠》及即將上映的《他年她日》兩部主演作品，產量多之餘不斷求變、努力擴闊戲路。袁澧林從模特兒到成為演員，日積月累影迷粉絲的愛戴傾慕，原來背後最大支持者則為「前世情人」袁爸爸！

袁澧林今年接連推出《山忌 黃衣小飛俠》及即將上映的《他年她日》兩部主演作品，產量多之餘不斷求變、努力擴闊戲路。（葉志明 攝）

袁澧林與許光漢主演新作《他年她日》即將於10月3日上映。（《他年她日》劇照）

袁澧林日前於社交媒體罕有分享家人相處點滴，表示外界常以英文名Angela稱呼，唯獨父親會稱呼她為「Angle」，她笑指：「爸爸係全世界唯一一個叫我Angle嘅人，因為我Whatsapp叫Angle。」袁澧林亦感謝入行至今父母家人的支持，表示父親為自己頭號粉絲，一直密切留意女兒新作上映的消息與日子，更在披露的家庭群組訊息中，希望製作《他年她日》橫額在各大商場宣傳，為女兒與許光漢合作演出打打氣！

袁爸爸自發想為《他年她日》製作橫額宣傳女兒新戲，讓袁澧林笑言父親非常可愛！（袁澧林IG圖片）

袁爸爸作為「前世情人」，更非常關心媒體報道女兒的動態，更會極具儀式感地儲起相當報道的剪報。其中，當袁爸爸留意到Angela見報的一張相片似乎「嬲爆爆」，便傳訊息勸說：「眼神好似怒視，有點嬲嬲哋感覺！如果自己可以操控，或可多影幾張做選擇，然後發放。」非常關心女兒公眾形象之餘，亦尊重Angela身處於娛圈多年的判斷能力。然而當Angela回覆並傳送一張表達心情的Sticker時，袁爸爸隨即天真地回覆：「你的公仔不小心掉落河？」反應非常認真可愛！

袁爸爸留意到袁澧林在報道的相片中似乎「嬲爆爆」，隨即發訊息勸說，同時亦尊重女兒的判斷。（袁澧林IG圖片）

袁澧林亦在社交媒體上表示，儘管家人或許至今仍未充份了解自己的工作，然而卻一直無條件支持：「不過你識得盲撐就好了，或許盲目的情緒價值就是我最需要的，希望我有日如果搞唔掂自己，你都會為曾經嘅我驕傲！」正如Angela分享與父親對話的內容中，袁爸爸在群組寫上：「你的成功是爸爸媽媽、姐妹的驕傲！你是最棒的！」不論在影壇經歷幾許高低跌宕，袁家亦一直是澧林最強後盾。