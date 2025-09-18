捕風追影｜文俊輝@SEVENTEEN化老妝　騙過梁家輝︰一眼沒把我認出

由成龍、張子楓、梁家輝、與新一代動作演員此沙、文俊輝（男團SEVENTEEN）、林秋楠等主演及演出的《捕風追影》，上映至今截至昨日（17/9）港澳票房已近350萬 ，成為過去一週華語片票房冠軍。內地票房直迫12億。電影中幾位年青動作演員變妝場面，令觀眾嘆為觀止，特別是變妝老人的文俊輝，不但連路過的梁家輝也認不出，請更成為網民熱話，讚賞他即使老了也一樣帥。

文俊輝（男團SEVENTEEN）參與《捕風追影》，當中有不少動作場面。（《捕風追影》劇照）

月底便會隨男團SEVENTEEN來港開演唱會的文俊輝，近日將會與導演楊子、梁家輝現身釜山電影節首映與觀眾分享電影點滴，而他亦藉此片帶動令人氣急升，讓大家認識這位文、武、舞三全的新一代歌手兼演員。

梁家輝今次都瞓身演出，打到尾。（《捕風追影》劇照）

提到戲中的老妝，文俊輝初體驗的說：「事前準備功夫不少，既要3D倒模，連細緻都手部皺紋，和走路的姿態等，也要與特化老師和動作指導配合，過程很有趣。其中搞笑的是完裝之後，剛好碰上家輝哥，他忘了我一眼卻沒把我認出，可見我這個老人妝像真度非常高！」

文俊輝化老妝後，似變成第二個人。（影片截圖）

此外，小小年紀便以童星在香港出道的文俊輝，其實早已跟多位香港演員合作，包括:洪金寶、陳奕迅等，這曾經憑 《野良犬》獲多個最佳新演員提名及獎項。自少便培養演戲天份，及習武的他具功夫底子。之後更加入韓國男團SEVENTEEN成為成員之一，廣受fans追捧。