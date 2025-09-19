影帝林家棟12月踩入舞台界　演神級荒誕劇美版由奇洛李維斯主演

2017年憑電影《樹大招風》，贏得香港電影金像獎最佳男主角的林家棟，一直主力在電影界發展，近年亦身兼幕後出任監製，一部《打擂台》（2010），一部《殺出個黃昏》（2021），分別成功摘下金像獎最佳電影及讓謝賢登上影帝寶座。



近年不少影人都開始涉獵劇界，《香港01》近日得悉，原來家棟都將會在今年12月，參與一部名為《等待果陀》（Wating for Godot）的舞台劇演出，該劇在世界各地都有公演過，今年9月演出的美版，更是由奇洛李維斯（Keanu Reeves）擔正，到底這部劇有甚麼吸引力，令奇洛李維斯同林家棟都為它動搖。



林家棟今年將踏足舞台劇界，今次亦是家棟第一次擔演正劇。（資料圖片）

2017年，家棟憑《樹大招風》首奪金像影帝。（影片截圖）

翻查資料，林家棟對上一次演出舞台劇，已是2010年的《才子亂點俏佳人》，飾演唐伯虎，1998年亦有食住《難兄難弟》之勢，演出《難兄難弟之時來運到慶新春》。在戲劇界中，該類劇都被歸類為喜鬧劇。而今次演出的《等待果陀》，是向有神級荒誕劇之稱，亦成為家棟首次參演正劇演出之選。

《等待果陀》故事講兩名流浪漢Estragon與Vladimir，二人在街頭無所事事，聲稱正在等待一名叫「果陀」的神秘人，雖然最終那位果陀並冇現身，但二人在等候期間，看似無聊的閒談，卻引發了不少對生命、人生和宗教的反思，令後人不時以文學和哲學層面加以詮釋。可見今次演出，二人都會不自覺地引大家笑捧腹，但當中蘊含的質量將有很大差異。

《等待果陀》的劇本由愛爾蘭劇作家及小說家森緲貝克特（Samuel Beckett）撰寫，1969年榮獲諾貝爾文學獎。（imdb）

《等待果陀》的劇本於1952年誕生，由愛爾蘭劇作家及小說家森緲貝克特（Samuel Beckett）撰寫，1954年於德國慕尼黑首度公演。劇目在70多年來，曾於世界各地公演過，包括巴黎、紐約、柏林、維也納、愛丁堡等地。而森緲貝克特更於1969年，榮獲諾貝爾文學獎，當年獲得的評價為「以一種新的小說與戲劇的形式，以崇高的藝術表現人類的苦惱。」

奇洛李維斯與Alex Winter將於9月，首次在百老匯公演舞台劇《等待果陀》。（網上圖片）

今年9月，首次在百老匯公演的版本，就由荷里活巨星奇洛李維斯主演，而一同合演的拍檔，更是36年前，即1989年的電影《超時空歷險記》（Bill & Ted's Excellent Adventure）中，跟他一起搞笑的拍檔Alex Winter。不過今次並唔係搞笑咁簡單，而係正正經經地演這部神級舞台劇。至於香港版，家棟又會跟誰合演這對流浪漢？據悉會是朱栢謙。

當年只有25歲的奇洛李維斯，演得相當狂放。（《超時空歷險記》劇照）