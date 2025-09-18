銀河映像CEO朱淑儀遺憾讓黃勁輝列為編劇　當事人寸嘴回敬

正在台灣舉行，以銀河映像為主題的《奇峯無邊 銀河無際》影展。早前兩位代表人物資深編劇兼導演游乃海，及銀河映像CEO朱淑儀(Elaine)接受《放映週報》訪問，期間大談「銀河」除了兩位大腦杜琪峯及韋家輝外，「銀河創作組」這亦是集體創作的團隊。不過訪問期間，朱淑儀就提及在電影《奪命金》編劇欄上，一位黃姓的編劇，當年並沒有履行編劇的工作，但礙於合約精神而將其名字列在編劇欄，奈何後來黃某在外的表現，令她感到後悔。

朱淑儀近年成為銀河映像CEO，而在電視劇《三命》中，擔任監製一角。（《三命製作特輯》節目截圖）

當時朱淑儀提及署名一事，她跟游乃海都對《奪命金》上一個署名耿耿於懷。朱更直接提到︰「被署名編劇的黃先生，他的表現不完善，過程中並沒有履行他作為編劇的實際功能，但基於尊重合約精神的大前提下，公司當時最終決定給他個人署名。因為這個署名，令外界很多人誤會他是一位傑出的編劇及銀河映像的一份子，但事實卻不然。」朱淑儀更在訪問中提及，此事令她日後在署名上的要求更為謹慎，一切以編劇對創作真正的投入和專業程度為首要。由於《奪命金》在金馬獎奪得最佳編劇，故這個署名對黃的叫座力影響甚大。

電影《奪命金》編劇一欄，分別寫上銀河創作組、歐健兒及黃勁輝。（《奪命金》電影劇照）

訪問出街後，引起不少聲音，而重溫《奪命金》的工作名單上，發現姓黃的編劇只有一位，就是黃勁輝，他更在2000年的《辣手回春》、2001年的《鍾無艷》有參與編劇工作。事後朱淑儀亦在個人FB補充說︰「天出招了！？……感謝主辦方邀請我和游乃海出席影展活動！就在這次活動期間至今，我和乃海都收到不少對”黃先生”的投訴和查證訊息。。。就在不知如何是好的時候，遇上座談會觀眾和《放映週報》的訪問。。。」

編劇黃勁輝亦沒有坐以待斃，於今日（18/9）傍晚時分發文回應。(網上圖片)

不過編劇黃勁輝亦沒有坐以待斃，於今日（18/9）發文回應，首先在早上，表示有朋友一早致電他，問及他是不是銀河映像成員，隨後便說出訪問內容。最後黃勁輝寫道︰「最近幫台灣團隊《化外之醫》做劇本顧問，贏咗「最佳亞洲內容大獎」。原來⋯⋯同組有《三命》（Milkyway）。唔覺意贏咗添！」似在暗示對方因不服氣輸掉而舊事重提。

去到傍晚，語氣變得溫和稱︰「杜琪峯導演，是我很尊重的前輩。台灣國家電影中心今次舉辦的回顧展，很有意思，可以讓大家重溫經典作品。我已經離開銀河映像公司很多年了！我個人的創作與銀河映像無關。不希望帶來任何誤會！祝福 杜導演工作順利！ 特此聲明 黃勁輝」