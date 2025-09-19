世外︱華麗配音陣容曝光　金馬影后鍾雪瑩夥張繼聰謝安琪夫妻聲演

由安樂影片榮譽發行，點五製作、香港電影發展基金及文創產業發展處出品，導演吳啓忠（Tommy）執導、楊寶文（Polly）監製兼編劇，改編自德間書店出版的日本小說《千年鬼》（作家：西條奈加）的香港動畫電影《世外》（Another World），今日正式公開超強配音演員陣容及確定上映日期，兼發佈最新海報及預告！



全城期待的港產動畫《世外》將於11月1日正式上映。（《世外》動畫劇照）

製作特輯收錄配音花絮片段 導演Tommy：讓觀眾感受廣東話的魅力

全城期待香港動畫電影《世外》鐵定11月1日香港上映，今日正式公開超強配音演員陣容！戲中一對主角靈守「小鬼」及亡魂「小妹」分別由金馬影后鍾雪瑩及蔡曉童（童童）聲演，張繼聰及謝安琪則分別聲演武功高強的「黑天」及掌管世外的「天女」，柯煒林（Will）聲演「姜山」，楊雅文（泰妹）聲演 「古蘭公主」。

《世外》配音團隊成員包括金馬影后鍾雪瑩。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》配音團隊成員包括金馬影后鍾雪瑩。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》主角小鬼由金馬影后鍾雪瑩聲演！（《世外》動畫劇照）

《世外》配音團成員包括小薯茄成員童童。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》主角小妹由小薯茄蔡曉童聲演！（《世外》動畫劇照）

今日同步釋出「配音演員篇」製作特輯，收錄了鍾雪瑩、童童、張繼聰、謝安琪、柯煒林、泰妹等等為《世外》配音的花絮片段。導演Tommy娓娓道出每個配音演員的特色，更大讚這次配音圓了他一個夢：「這次配音像是圓了我一個夢，很開心可以邀請到很多優秀配音員。我覺得廣東話其實是一個很獨特的語言，它有一個獨特的質感，戲裏我很希望能呈現我平常聽見的母語，讓這個動畫令觀眾去感受廣東話的魅力。」

《世外》配音團隊成員包括柯煒林。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》配音團成員包括柯煒林。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》角色姜山由柯煒林聲演！（《世外》動畫劇照）

《世外》配音團成員包括泰妹。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》角色古蘭由泰妹楊雅文聲演！（《世外》動畫劇照）

《世外》配音團成員包括張繼聰。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》角色黑天由張繼聰聲演！（《世外》動畫劇照）

《世外》配音團成員包括謝安琪。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》角色天女由謝安琪聲演！（《世外》動畫劇照）

最新海報及預告曝光 奇幻異世界見連番鬼怪激戰

香港本土動畫團隊耗時7年撼動人心力作，《世外》最新海報及首條正式預告面世！預告中，與弟弟失散的亡魂小妹於世外遇上靈守小鬼，小鬼的任務就是要解開小妹生前的心結，她才得以投胎轉世；另一邊廂的人間，古蘭公主似乎被花城唾棄而自暴自棄，姜山則因被迫上絕路而抗議，對於這些充滿怨念的人，天女提醒小鬼「這樣的亡魂不可以投胎」，黑天亦勸戒小鬼「無法阻止人類的仇恨」，究竟他們可否放下執念重生呢？

預告中可見世外世界絢麗壯觀，亦驚喜見到連番鬼怪激戰，一場穿越人間與世外的千年奇幻旅程即將展開！

《世外》由本土團隊耗時七年製作，非常用心！（《世外》動畫劇照）

《世外》由本土團隊耗時七年製作，非常用心！（《世外》動畫劇照）

《世外》世界絢麗壯觀，亦驚喜見到連番鬼怪激戰。（《世外》動畫劇照）

《世外》世界絢麗壯觀，亦驚喜見到連番鬼怪激戰。（《世外》動畫劇照）

《世外》為香港亞洲電影節揭幕 小鬼和小妹成為電影節大使

香港動畫世界矚目，更衝出香港入圍世界多地影展震撼世界！作為年度重頭香港電影，現隆重宣佈《世外》成為第22屆香港亞洲電影節揭幕電影，於10月22日率先跟香港觀眾見面，而小鬼和小妹更成為電影節大使！

除了香港亞洲電影節，《世外》多次衝出香港參與世界多地影展，包括有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展、西班牙錫切斯國際奇幻電影節、瑞士蘇黎世電影節、台北金馬影展及平遙國際電影節，為香港動畫界寫下新一頁，震撼各地觀眾眼球，香港動畫世界矚目！