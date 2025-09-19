頭文字D︱伍允龍滿足飛車幻想　小薯茄背熟金句入場：三萬蚊抵睇

劉偉強與麥兆輝經典作品、寰亞電影《頭文字D》20周年，4K修復杜比全景聲版重返大銀幕，前晚在MCL AIRSIDE舉行首映party，寰亞傳媒行政總裁林孝賢、導演劉偉強與太太和子女、導演麥兆輝與太太、電影配樂陳光榮與太太、伍允龍、蔡穎恩（Evelyn）、黃淑蔓（Feanna）、連家穎（Vian）、樂隊Nowhere Boys主音Van、江博熙、楊煜謙（Nicolas）、「小薯茄」的程人富、童童、阿J和肥蚊等捧場，他們紛紛在「藤原豆腐店」和「AE86」布景前打卡，非常熱鬧。而AE86車迷駕駛愛車到戲院捧場，十幾架整齊泊在停車場，十分壯觀。

《頭文字D》20周年重映，導演劉偉強、麥兆輝到場與觀眾對談。（電影公司提供）

開映前，劉偉強與麥兆輝上台分享心情和當年拍攝驚險趣事，李澄（西瓜）擔任主持。代表作之一重返大銀幕，劉偉強好風騷，自我介紹「我係周杰倫」，又笑言這20年最大改變是與麥兆輝「交換」了身材，逗得麥兆輝哭笑不得：「喂呀，人哋問你當時辛唔辛苦呀？大家知道點解唔拍續集啦！」劉偉強說：「不和嘛！」全場爆笑。

劉偉強笑言20年來與麥兆輝交換身型。（電影公司提供）

《頭文字D》導演見面場次由西瓜擔任主持。（電影公司提供）

麥兆輝表示好感動：「我真係好興奮，望到呢個大銀幕嘅海報，好似返咗秋明山。」劉偉強坦言因版權問題，無法開拍第二集，他說：「正如麥兆輝話齋『好嘢，一部就夠！』」麥兆輝補充：「我哋集合咗當時好好嘅團隊，大家好團結，喺45個（42個）工作天內完成拍攝，我到依家都唔係好相信。」劉偉強笑說：「唔怪之我當時日日都覺得好攰，佢（麥導）話我一日拍67組飛車鏡頭，大家都搵命搏。」麥兆輝說：「如果劉太喺度，一定唔畀拍！」

劉偉強當年一日拍67組飛車鏡頭，難怪能夠在45日內完成拍攝。（電影公司提供）

觀眾席大家都好興奮，「小薯茄」各人更大曬戲中金句贈慶，程人富說：「我會睇呢套戲TWICE！」身旁阿J笑言：「我會買性感泳衣！」童童說：「小心甩尾呀！」肥蚊抵死：「三萬蚊⋯⋯抵睇！」

小薯茄成員背熟電影金句入場，最抵死當然係肥蚊一句：「三萬蚊……抵睇！」（電影公司提供）

映後全場掌聲，兩位導演再上台分享，麥兆輝說：「雖然我睇咗好多次，但今次嘅聲效完全唔同，立體感好強，我好激動！依家香港電影市道係差咗啲，但最緊要都係製作，我、劉偉強同埋成個團隊，希望延續落去。」劉偉強說：「我睇完之後覺得自己好厲害，我個仔坐隔籬，佢讀電影，佢話好正，我話：『梗係啦，我拍㗎喎！』有啲效果20年前出唔到，今次有機會修復，拍攝角度、聲效、陳光榮嘅音樂、特技，再次呈現，唔似20年前拍嘅戲。今日感覺好似20年前第一次上映咁開心！」他寄望《頭文字D》吸引觀眾，再掀起入戲院睇戲的熱潮。

劉偉強太太與一對仔女都有到場支持。（電影公司提供）

武術了得的伍允龍原來是《頭文字D》忠粉，由漫畫、動畫到電影版都多次重看，他說：「因為我揸車好慢，所以我會睇呢套電影，代替咗我自己做唔到嘅嘢！」而首映主持人西瓜透露：「聽講導演仲有好多畫面剪走咗，希望今次4K修復版反應熱烈，加推導演版，完成大家『秋明山之夢』，唔知會唔會有更多啲髮夾彎飄移睇呢？」

伍允龍原來都係《頭文字D》忠粉！（電影公司提供）

最鍾意睇靚仔的Evelyn說：「今次加咗杜比全景聲，聽到更勁『轟轟』賽車必須有嘅引擎聲，感覺親歷其境。仲有勁靚仔嘅陳冠希、余文樂、青澀嘅周杰倫，同埋陳小春，全部美男子，真係不得了，OMG！」Feanna好認同，笑言他們出場時忍不住細細聲尖叫！而年僅24歲的Vian說：「我一直只有喺電視睇，舊版無咁清，今日第一次入戲院睇，而且係4K修復版，好興奮。」

連家穎、蔡穎恩、黃淑蔓（左起）都有到場睇《頭文字D》。（電影公司提供）

今年剛好20歲，與電影《頭文字D》同年的江博熙說：「我有睇動漫和電影版，今次修復版清楚好多，畫面好震撼。」身旁的Nicolas最喜愛周杰倫飾演的藤原拓海和陳冠希演的高橋涼介。而Van自爆20年曾與同學翻拍《頭文字D》作為大學二年班的功課，他說：「我當年飾演京一嘅隊友岩成清次，戴住星星頭巾嗰個。如果依家再演，我梗係想做拓海啦！」他在社交媒體分享當年造型相，非常有趣。