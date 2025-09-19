風林火山︱最新預告震撼曝光　金城武亦正亦邪、古天樂竟浴缸殺人

醞釀八年、耗資數億港元打造的香港犯罪劇情鉅製《風林火山》今日釋出最新預告片，瞬間再引爆影迷熱議！由麥浚龍身兼監製、編劇、導演的這部華麗作品，匯聚可一不可再的影壇頂級巨星陣容金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓等，預告中白雪紛飛的香港，爆炸四起的緊張場面以及錯綜複雜的萬惡陰謀，預示一場顛覆傳統犯罪片的視覺盛宴即將展開。電影已定於10月1日香港及內地同步上映，以「動如雷震」之勢震撼大銀幕！

《風林火山》籌備多年終於在10月1日正式上映。（《風林火山》電影劇照）

電影一直成為影迷觀眾的話題，無論是久未露面的金城武、一眾奢華的幕前陣容、已故音樂大師坂本龍一操刀的冷峻配樂，以至不惜功本搭建出6萬平方呎1:1比例的銅鑼灣實景，均令觀眾引頸以待。

金城武於電影中非常有型之餘，感覺亦正亦邪難以捉摸。（《風林火山》預告截圖）

金城武與高圓圓在劇情中有大量對手戲。（《風林火山》預告截圖）

在預告中銅鑼灣霓虹五光十色及七彩繽紛標誌性街道盡現眼前，卻被暴雪與爆炸火光籠罩，讓觀眾感受到導演麥浚龍的獨特美學。導演麥浚龍曾表示這部電影歷經無數挑戰，每個鏡頭都精雕細琢，同時很感激每位演員的信任，「我衷心感謝每位演員的信任與投入，能夠聚集大家去成就《風林火山》是對電影的一種熱愛也是對觀眾的尊重。」

古天樂於《風林火山》裡型到炸裂！（《風林火山》預告截圖）

古天樂飾演的角色疑似在劇情中浴缸殺人。（《風林火山》預告截圖）

電影不僅入選第78屆康城影展「午夜展映」單元，還入選第21屆蘇黎世電影節、第58屆錫切斯國際奇幻電影節、第45屆夏威夷國際電影節等，展現其在國際影壇的矚目地位。

劉青雲亦於《風林火山》預告中現身。（《風林火山》電影劇照）

劉青雲、梁家輝亦於《風林火山》預告中現身。（《風林火山》電影劇照）

梁家輝亦於《風林火山》預告中現身。（《風林火山》電影劇照）

杜德偉亦於《風林火山》預告中現身。（《風林火山》電影劇照）

高圓圓、任賢齊亦於《風林火山》預告中現身。（《風林火山》電影劇照）

故事簡介

一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」…比想像中更可怕、更混亂……結局誰來撥亂反正？