接吻生死戰︱AV女優媚惑諧星獻吻　橘瑪麗曬長腿手捧澎湃上圍色誘

Netflix全新日本綜藝節目《接吻生死戰》日前啟播，旋即掀起亞洲觀眾追看討論，皆因節目請來多位日本著名AV女優上陣，透過模擬即興劇場演出，讓諧星挑戰接受AV女優出手誘惑，最先抵受不住親吻女優的諧星，將會被遊戲淘汰。《接吻生死戰》首集已請來即將明年引退的人氣AV橘瑪麗、八木奈奈及「前偶像」金松季步登場，三位均為AV界神級顏值及演技的代表人物，難怪節目甫一播出便大受歡迎！

即將於明年引退的人氣AV女優橘瑪麗於《接吻生死戰》首集登場。（橘瑪麗IG圖片）

AV女優八木奈奈亦於《接吻生死戰》首集登場。（八木奈奈IG圖片）

以「前偶像」身份出道的AV女優金松季步於《接吻生死戰》首集登場。（金松季步IG圖片）

Netflix全新日本綜藝節目《接吻生死戰》日前啟播，旋即掀起亞洲觀眾追看討論。（《接吻生死戰》節目海報）

《接吻生死戰》首集節目中，橘瑪麗、八木奈奈與金松季步分別對諧星森田哲矢、藝名「劇團一人」川島省吾及渡邊隆進行接吻誘惑，三位女優均渾身解數、按AV辦公室情節一樣的場景設定媚惑三位諧星，相信不少影迷觀眾均對同類橋段非常熟悉。

三位AV女優施展渾身解數媚惑諧星對手獻吻。（《接吻生死戰》節目截圖）

三位AV女優施展渾身解數媚惑諧星對手獻吻。（《接吻生死戰》節目截圖）

三位AV女優施展渾身解數媚惑諧星對手獻吻。（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗起初出場時，形象為對下屬嚴厲的職場女強人，然而當與森田獨處時，卻突然反差展露嬌嗲小鳥依人的面貌，令森田與觀眾們都怦然心動！橘瑪麗作為經驗老到的AV女優，肉麻言語挑逗之餘，更出動肢體動作，以長腿撩動森田、以手掌作為「肉球」讓森田接觸引發「高潮」、誇張舔唇引誘森田獻吻，最後更手捧超澎湃上圍，讓觀眾都一樣血脈沸騰！

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

相比之下，八木奈奈則以演技作為最強武器，以下屬身份發動情緒價值爆燈的言語攻勢之餘，更上演與劇團一人對望便會面紅心跳怕醜的戲碼，讓劇團一人當場亦感到飄飄然！最後當然亦不少得以舌功引誘劇團一人獻吻，相信不少男士亦會難忍兩種口技攻勢！

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

至於「前偶像」金松季步，則結合形體與演技對渡邊隆發動攻勢，竟在模擬面試期間爬到面試官渡邊隆桌前，超近距離施展「無線遙控」，在渡邊隆擺出誇張的諧趣表情時引發高潮反應，雙方能夠忍住未大笑，實在非常困難！最後金松季步更對渡邊隆施展「壁咚」絕招，誓要對方就範獻吻，相信一般男觀眾早已招架不住！

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）