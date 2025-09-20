釜山電影節︱舒淇自爆首次演一種角色　與李心潔從未見過一拍即合

台灣電視影集《回魂計》由陳正道、許肇任執導，舒淇、李心潔兩位金馬影后首度聯手主演，作品入圍第30屆釜山國際電影節並舉行首映，兩位影后亦於放映後與觀眾對談。舒淇首次亮相釜山電影節，親切地以韓語向現場觀眾打招呼，更在會上大讚李心潔為一位非常專業、富有力量的演員！

舒淇在《回魂計》放映後分享時，表示作品突破自己從影多年的演出角色，皆因舒淇生涯中從未飾演過家庭主婦，是次突破亦讓她感受良多：「汪慧君是屬於比較柔弱、逆來順受的女子，遇到李心潔飾演的趙靜後產生的情緒轉折、人格變化，這點滿吸引我的，就決定嘗試不一樣的角色。」

李心潔則於會上表示，原來從影以來都沒有與舒淇見過面，然而一直有留意及觀映舒淇的作品，對《回魂計》促成二人首次合作與見面，感到異常驚喜：「我們很自然的培養出默契，還有一些碰撞是我覺得非常過癮的。」舒淇亦笑言：「我們有個可愛的共同點就是拍了同一系列鬼片，冥冥之中注定把我們兩個拉在一起，在拍攝時，不知道是不是導演們的陰謀，把一場在屋頂上情緒很重的戲放在前面拍攝，不過拍完這場戲後，我們之間的距離就變得很近。」

