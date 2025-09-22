捕風追影︱文俊輝對打成龍身手出眾　竟早已主演港產片做過葉問

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演，電影改編自游乃海執導作品《跟蹤》，講述一班高智能悍匪與跟踪小隊鬥智鬥力的生死戰，早前於香港正式上映後，開畫亦取得不俗票房成績。《捕風追影》為香港觀眾介紹新一批有潛力接棒華語動作片的新秀演員，其中在劇情中與成龍在洗衣房裡大打出手、身手非常出眾的文俊輝，成為一大焦點，讓觀眾紛紛好奇這位韓團SEVENTEEN的成員到底甚麼來頭？

文俊輝於1998年在深圳出生，2歲已經以童星身份出道，曾與張家輝一同拍攝廣告；4歲更接拍內地電視劇《緝私要案組》，並小小年紀便與動作片泰斗洪金寶合作，在劇集《特警飛龍》裡飾演大哥大手抱的男孩，文戲武打均有不少戲份！此後，文俊輝主力拍攝亞視劇集，包括《爸爸兩邊走》《爸爸向前走》系列，亦於內地熱播劇《少年包青天》與同為童星的釋小龍合作。

由童星成為動作演員，文俊輝轉型的契機竟來自成龍大哥，皆因童年文俊輝迷上成龍主演的武打動作電影，於是12歲便開始學習中國傳統武術，任誰也想不到16年後文俊輝竟與偶像成龍同框甚至交手！文俊輝接觸武術後，亦因此獲得飾演《葉問前傳》的機會，在劇情中飾演少年葉問，再次與飾演師父陳華順的洪金寶合作。

若說武打動作演員的演技較難被觀眾注意，文俊輝卻是新一代之中極大的例外！文俊輝早於童星階段，便與林子祥、陳奕迅合演《野。良犬》，飾演因為目睹母親輕生而無法講話的少年林志宏，當年文俊輝的精彩演出相當觸目，獲得導演會最佳新演員獎，更提名第27屆香港電影金像獎「最佳新演員」獎，卻落敗予《跟蹤》女主角徐子珊。《跟蹤》作為《捕風追影》的原作版本，文俊輝與徐子珊當年又曾爭奪同一獎項殊榮，有時緣份確是如此巧合。

