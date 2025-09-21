頭文字D︱豐田宣布重製AE86引擎零件　續作MF Ghost有望重現經典?

香港千禧賽車經典電影《頭文字D》，由劉偉強、麥兆輝執導，周杰倫、陳冠希、余文樂、黃秋生、杜汶澤、鈴木杏等主演，劇情改編自日本同名漫畫，講述駕駛家傳AE86跑車的藤原拓海，由每日負責送豆腐變成秋名山車神的傳奇！《頭文字D》早前於香港重新放映4K復修版，引起新一股觀眾狂熱追捧，至於漫畫方面，其實《頭文字D》早於2014年結局，更已推出續作《MF Ghost》透過拓海徒弟片桐夏向重啟故事。

《頭文字D》4K復修版近日於香港重新上映。（《頭文字D》電影劇照）

由豐田車廠生產的跑車AE86因為《頭文字D》成為家傳戶曉的車型，於1983年至1988年生產，早已成為中古經典車款，豐田更於2012推出致敬經典的「新86」系列，而《MF Ghost》作為續作，男主角片桐夏向亦以新86作為戰駒出賽！

周杰倫在《頭文字Ｄ》裡駕駛AE86的畫面成為一代經典。（《頭文字Ｄ》劇照）

豐田近日宣布一項令人震驚的計劃，正式啟動「GR Heritage Parts Project」，重新生產並發售成為經典的Sprinter Trueno及Corolla Levin AE86的新零件，首批出廠零件更為引擎汽缸蓋分總成及汽缸體分總成，其他零件亦將陸續推出。豐田更強調經典引擎的新零件接受過改良，使用更高級別鋼材、現代化機械加工及拋光工藝，提升耐用性及性能。

豐田車廠宣布將會重新生產AE86的引擎零件。（《頭文字D》動畫劇照）

繼早前日產車廠宣布最後一輛GT-R R35出廠並停產後，豐田竟復刻其經典車款，或許AE86的壽命可能比GT-R各代在路面擁有更長壽命。若《MF Ghost》在未來延續篇裡發展，更有可能因為現實中重新生產AE86的零件，而讓AE86得以從《頭文字D》跨度到續作粉墨登場！

《頭文字D》續作《MF Ghost》講述藤原拓海徒弟片桐夏向以豐田新86參賽的故事。（《MF Ghost》動畫劇照）