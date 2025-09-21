吉隆坡直擊《無名指》為開幕電影　郭富城感激粉絲從各地前來支持

由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦的「香港電影巡禮—吉隆坡站」，於昨日（9月20日）在馬來西亞吉隆坡揭幕。今次精選了6部香港電影給當地觀眾欣賞，其中由影帝郭富城（Aaron）主演，導演孔令政執導的《無名指》，更成為開幕電影，而郭富城更隆重其事去到當地出席開幕禮及映後分享會。

郭富城與一眾嘉賓出席開幕禮。（許育民 攝）

郭富城開心今次可以帶一部不一樣的電影，介紹予馬來西亞的觀眾。（許育民 攝）

當主持人介紹郭富城上台，全場便傳來尖叫聲，馬來西亞的朋友都渴望見到Aaron本人，Aaron自己亦好開心可以演員身份來到馬來西亞︰「好開心可以挑選到《無名指》這部電影來到馬來西亞，我是香港演員，過去亦拍過不少電影，希望不斷挑戰自己的角色，亦支持不少新導演。電影是世界的共通語言，觀眾可以憑一部電影得到共鳴，這是我最喜歡電影的魅力之一。」

郭富城以嘉賓身份，進行開幕儀式。（許育民 攝）

Aaron更知道台下很多粉絲，不止是來自馬來西亞，更有從新加坡、泰國過來支持，Aaron除希望《無名指》可獲大家喜愛之餘，最後亦為香港電影祝福︰「希望香港的電影繼續百花齊放，得到你的鍾意。」

現場有不少郭富城粉絲，一早到來支持。（許育民 攝）

「香港電影巡禮—吉隆坡站」一共為觀眾帶來6部電影，包括開幕電影《無名指》、《拼命三郎》、《觸電》、《香港四徑大步走》、《淺淺歲月》及重映2019年作品《麥路人》。而多位演員及導演都有隨團來到馬來西亞進行分享會。包括影帝郭富城、《無名指》導演孔令政、《拼命三郎》主演林家熙、動作指導陳俊峰、《香港四徑大步走》導演 Robin Lee，以及《觸電》策劃／演員／動作指導羅浩銘。