暴風圈｜全智賢因一句對白涉辱華風波　代言廣告被在內地撤除下架

由全智賢及姜棟元主演的韓劇《暴風圈》製作費高達700億韓圜（約3.9億港元），本月10日在網上串流平台Disney+首播一口氣推出頭三集，成為平台中多個亞洲國家及地區的收視冠軍。不過劇集播出後爭議不斷，更惹來辱華風波。

全智賢復出之作《暴風圈》吸引大批粉絲關注，她在劇中飾演總統候選人，揭開國際陰謀後受到致命襲擊，並於僱傭兵白山湖（姜棟元 飾）譜出愛戀。繼劇中第二集有以遼寧大連為背景的劇情，但竟以香港殘舊地區取景，被內地網民炮轟惡意醜化內地後，日前播出的第四集再次激嬲內地劇迷。

飾演總統候選人的全智賢在第四季因一句「為甚麼中國會偏好戰爭？」的對白，遭內地網民圍剿，大批網民激動表示：「中國維護了多少年的和平，卻被說我們熱愛戰爭？？」、「限韓令必須永遠存在，那些對韓國，對韓劇，韓星狂熱的人最好都清醒一下」、「我們中國才不喜歡戰爭，我們追求和平，這是污蔑！」

另外，全智賢在劇中背誦李白《將進酒》時口音怪異，同樣亦被內地網民批評為刻意醜化中文，並紛紛揚言要抵制全智賢。大量網民湧到全智賢代言的化妝品牌內地社交平台留言：「解約吧！辱華零容忍！」聲言要求品牌商撤換代言人，否則將抵制該品牌。最後全智賢代言的品牌，包括國際名牌、化妝品牌及名錶的廣告，在品牌商的內地官方社交平台均已遭撤除下架，並把她相關貼文全部刪除。而《暴風圈》在內地知名影評網站的分數更由原本7分以上急降至4.2分。