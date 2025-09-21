觸電︱開畫票房告急僅收5萬　柯煒林深夜開Live：小弟打慣逆境波

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、Yanny陳穎欣、羅莽、馮素波等主演，日前已於香港正式上映。《觸電》甫一上映便票房告急，撞正《頭文字D》《PTU》兩部經典猛片重映，開畫日僅收報5萬元票房，因此男主角柯煒林就算在養病期間，仍深夜開Live呼籲觀眾入場支持：「唔緊要，小弟打慣逆境波！」

《觸電》開畫日僅收報5萬元票房，柯煒林深夜開Live呼籲觀眾入場支持。（《觸電》電影劇照）

《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、Yanny陳穎欣、羅莽、馮素波等主演。（《觸電》電影劇照）

柯煒林患上肺腺癌後，一邊接受治療一邊享受工作，偶爾參演舞台劇《笨蕉大劇院》，亦每晚在後台支持一眾同演與工作人員。柯煒林早前未有亮相《觸電》首映禮，但亦積極參與謝票活動，並密切注視外界對新作品的評價與反應，柯煒林邀請觀眾入場睇《觸電》之餘，亦樂觀地表示：「最近學識咗，小小事都可以慶賀！」對於被網民稱讚態度正面，阿Will亦坦言：「盡量㗎咋！」

柯煒林治療期間態度正面，對觀眾表示：「最近學識咗，小小事都可以慶賀！」（柯煒林IG圖片）

在直播期間，影迷粉絲亦問候柯煒林身體狀況，他表示：「放心，我有好好休息，依家全世界最關心我健康！」至於被發現直播時經常眨眼，有影迷擔心該反應為接受標靶藥物下的影響，柯煒林則笑言：「唔關事，我不停眨眼係天生嘅，阿媽帶過我睇醫生都話冇事！」柯煒林更在直播期間發現同住的父親正在收看，大笑指：「阿爸你睇緊我開Live？哈哈好搞笑！依家搬返屋企住，畀人捉返屋企，所以日日都同阿媽一齊！」

柯煒林深夜開Live被同住的父親發現，更加入收看支持！（柯煒林IG圖片）