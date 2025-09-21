世外︱明星配音陣容引網民兩極評價　批搶配音員飯碗：差就要X！

香港動畫電影《世外》由吳啓忠執導、楊寶文監製兼任編劇、著名動畫師StepC張小踏任美術總監，將於11月1日作為年度壓軸動畫上映，備受觀眾期待。《世外》日前公布配音演員陣容，一對主角靈守「小鬼」及亡魂「小妹」分別由金馬影后鍾雪瑩及「小薯茄」蔡曉童（童童）聲演，張繼聰、謝安琪夫婦則聲演武功高強的「黑天」及掌管世外的「天女」，而柯煒林、「泰妹」楊雅文則聲演「姜山」及「古蘭公主」。

香港動畫電影《世外》由吳啓忠執導、楊寶文監製兼任編劇、著名動畫師StepC張小踏任美術總監。（《世外》動畫劇照）

《世外》將於11月1日作為年度壓軸動畫上映，備受觀眾期待。（《世外》動畫劇照）

《世外》劇組宣布配音陣容後，旋即於社交媒體引起網民討論，主流對動畫上映表示支持外，對角色由演員聲演的創作決定卻持兩極意見：有網民認為《世外》作為港產動畫鉅製，由明星演員配音令觀眾出戲，亦有搶走「專業配音員」飯碗的問題；另一方則反指，在盛產動畫的美國與日本，邀請明星配音實為常態，《世外》配音班底亦不乏配音經驗豐富的演員。

《世外》配音團隊成員包括金馬影后鍾雪瑩。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》配音團成員包括張繼聰。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》配音團成員包括謝安琪。（《世外》幕後花絮截圖）

《世外》配音團成員包括柯煒林。（《世外》幕後花絮截圖）

網民質疑全明星配音陣容：班明星咩都唔駛就做埋主角！

對《世外》請明星演員配音，持批評質疑的網民認為，從預告片覺得相當出戲：「成套嘢嘅敗筆真係喺配音到，感受到演員本人多過係個角色，即使你遮Casting（cast）都係好唔配音Feel。」亦表示：「好少可主演一個配音員carry都無，太恐怖了」「一眾配音明星唔係個個都配得差，係大部份啫」亦有網民批評配音監製試鏡配音演員的準則，認為錄製音質未如理想。

《世外》公布明星演員配音陣容後，引起社交媒體廣泛討論。（Threads截圖）

討論期間，亦有自稱「細粒配音員」的網民現身說法，相當不客氣地直言：「如果連條Trailer都出事，畀人X係好正常。唔好同我講咩睇都未睇就X咗先，差嘅就要X，好嘅我亦會讚。」更表示心底不認同由明星配音的創作決定：「第一，我哋辛辛苦苦上專業嘅配音班，等幾年都未必有個配角配到，班明星咩都唔駛（學）就做埋主角。第二，一個明星收嘅價，分分鐘係成班，係成班配音員嘅價。」狠批專業配音員不被重視。

自稱「細粒配音員」的網民現身說法，相當不客氣地進行批評。（Threads截圖）

網民反駁為動畫行業慣例 鍾雪瑩聲線演技堪稱完美

對《世外》由明星配音持另一方意見的網民，則表示美國日本等動畫大國均有明星聲演動畫主角的慣例，舉例指宮崎駿名作《哈爾移動城堡》由木村拓哉聲演、新海誠賣座作品《你的名字》則由神木隆之介與上白石萌音聲演，並不存在明星搶走配音員飯碗的問題。

再者，亦有熟悉香港演員的網民補充，指金馬影后鍾雪瑩成為演員前，曾於商台擔任DJ多年，更曾於廣播劇《嫌婆婆》一人分飾三角；成為演員後亦參與瑪利奧、蠟筆小新等動畫的配音；最具代表性的聲音演出，亦莫過於金馬封后作品《看我今天怎麼說》裡：「完美模仿聾人口音，配合細膩表情動作，贏得金馬獎影后。」同時網民亦提出，團隊成員張繼聰、謝安琪作為歌手兼演員之餘，亦累積大量配音作品，技巧與經驗不亞於專業人員。網民列舉實例，力證聲線亦為演員技藝的重要一環，經驗豐富的演員均具備「聲演」角色的條件。

日前《世外》劇組發布的配音幕後花絮中，導演Tommy直言：「這次配音像是圓了我一個夢，很開心可以邀請到很多優秀配音員。」更表示主角早已屬意由金馬影后鍾雪瑩聲演，對方亦超額完成聲演工作，而花絮中亦有著名配音員蔣雅詩現身聲演。為《世外》擔任美術總監的著名動畫師StepC張小踏，今日亦於社交媒體上發文，表示：「《世外》配音陣容—我個人很喜歡每一位。」相信一眾主創核心人物對《世外》如何向觀眾呈現，自然經過深切考慮，觀眾可留待11月正式上映、到音響配備精良的電影院觀賞全片後，才作出公允評價。