釜山電影節｜張艾嘉獲頒山茶花獎　表揚女性電影人對亞洲影壇貢獻

由亞洲電影大獎學院（AFAA）與第30屆釜山國際電影節（BIFF）聯合主辦的「香港之夜」（Hong Kong Night），於9月19日假釜山 Paradise Hotel 盛大舉行。活動獲香港特別行政區政府文創產業發展處及香港電影發展局資助，並獲香港貿易發展局支持，是本屆影展的重要交流活動之一。張艾嘉今年不僅以監製身份帶領新作《他年她日》（Measure In Love）於釜山舉行世界首映，更於影展開幕禮上榮獲「山茶花獎」，以表彰其作為女性電影人對亞洲影壇的重要貢獻。

張艾嘉獲獎，徒弟李心潔都有到場支持，舒淇亦有到賀。（大會提供）

張艾嘉在「香港之夜」致辭時表示：「《他年她日》能夠在釜山首映，對我和整個劇組都意義非凡。特別感謝香港電影發展局『薪火相傳計劃』的支持，讓資深電影人能夠與新一代導演攜手創作。」談及創作靈感時，張艾嘉表示，「《他年她日》最難得之處，是能與新一代導演合作，並在過程中學習如何更有效地分配資源，思考在拍攝之外還能延伸出什麼可能性。」

張艾嘉榮獲「山茶花獎」，以表彰其作為女性電影人對亞洲影壇的重要貢獻。（大會提供）

亞洲電影大獎學院執行董事連佩蔙在「香港之夜」致辭時形容：「如果這場派對是一部電影，光是今晚在座的陣容就足以刷新票房紀錄！今晚我們齊聚一堂，不僅是為了慶祝成功，更是要向一路走來的起伏與每一次『卡！』的瞬間致敬。誠摯感謝香港文創產業發展處、香港電影發展局，以及香港貿易發展局一直以來的鼎力支持，讓這個夜晚得以如此難忘。」

張震都有出席香港之夜︰「電影節的魅力就是可以在這樣的地方結識新朋友，日後又會成為老朋友！」（大會提供）

出席嘉賓除張艾嘉外，亦包括演員舒淇、張震、李心潔，以及國際影人劉台午、Justin Min等，片商與影展代表也雲集現場。舒淇笑言：「第一次感受到釜山是這麼人山人海的，認識了很多新面孔，也希望香港電影未來可以更好發展。」張震則說：「香港之夜辦得很成功，看到不少熟悉的身影。電影節的魅力就是可以在這樣的地方結識新朋友，日後又會成為老朋友！」李心潔亦表示：「很開心能來到釜山國際電影節的香港之夜，見到很多好久不見的朋友。」

李心潔亦表示：「很開心能來到釜山國際電影節的香港之夜，見到很多好久不見的朋友。」（大會提供）

今年亞洲電影大獎的年度主題為「Together We Dare」。被問到從影以來最充滿勇氣的挑戰時，張震回憶起拍攝《道士下山》時的一場高空威也戲：「那根威也拉得非常長，足足有十層樓高，要飛過屋頂，真的是一次很大膽的挑戰。」舒淇則分享，自己最大的勇氣來自身份的轉換：「從演員走到導演的角色，第一次當導演是一次很勇敢的嘗試。我覺得有夢想是最美的，有夢想就要去追！」