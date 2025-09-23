觸電｜林敏驄VR初體驗大讚好玩　ANSONBEAN謝票槍指觀眾搞氣氛

由林敏驄、陳穎欣（Yanny）、盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN）、蘇皓兒（Chloe So）主演，梁國輝執導的《觸電》，台前幕後都四出謝票。前日（21/9）更出席VR遊戲活動，初次接觸的林敏驄笑言非常好玩︰「我都隊冧咗5、6件。我係第一次玩VR game。」至於Yanny就因為遊戲剛開始時，枝槍射唔出，否則贏的必定是自己。

《觸電》的台前幕後四出謝票。（大會提供）

一身戲中造型的ANSONBEAN說：「我冇試過玩得咁開心，出咁多汗，係咁跌槍。」ANSONBEAN被林敏驄指大汗得似沖涼，ANSONBEAN說：「我都唔知點解，原來着羽絨真係好熱。」林敏驄嘲笑說：「都懵懵哋，着件羽絨出嚟。」李玗蓁說：「我被人隊冧咗好多次，但係好好玩，好投入。」梁雋彥說：「我係咁冧。」

大家在VR場玩對戰。（大會提供）

於剛過去的周六及周日 (9月20及21日) ，《觸電》一眾台前幕後將電影中的熱血團魂帶到宣傳活動中，兩日內出席謝票的包括導演、林敏驄、柯煒林、Yanny、ANSONBEAN、蘇皓兒、吳肇軒、良少@JFFT、李玗蓁、梁雋彥及視覺特效指導梁仲文，大家齊心力撐《觸電》。Will表示：「戲入面所有電競我都係呢部戲先開始學，戲中追求真實性，所以請到電競選手教我哋，唔使做嘢嘅時候就打機。」飾演柯煒林電競世界化身的ANSONBEAN，以一身戲中角色造型亮相，更手持道具手槍，誠意十足，而他亦非常入戲，分享時用槍指向觀眾大搞氣氛，Chloe見狀即笑住叫柯煒林按下「靜音掣」去叫停他，非常搞笑。ANSONBEAN說：「我哋拍之前練咗一段時間，多謝銘師傅（羅浩銘）教導，拍嘅過程非常好玩、熱血、開心。」蘇皓兒說：「我拍攝前一、兩個月先開始學功夫，對我嚟講幾難，但睇到成品咁靚係值得。」在戲中擔任教練的吳肇軒笑指：「喺戲中係管理唔到驄哥，佢對白話我『瘦到似賣棺材』，都係埋到位先知，劇本冇。」