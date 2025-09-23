吉隆坡直擊｜郭富城大學講座　憶讀訓練班獲高分︰但唔夠高大靚仔

由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦，「香港電影巡禮—吉隆坡站」，於9月20日正式揭幕。今次獲得影帝郭富城支持，聯同《無名指》導演孔令政去到當地宣傳，更走到當地的拉曼理工大學（Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology）舉行講座，主題為《光影藝途》，分享從舞台到大银幕，長達35年心路歷程。

郭富城去到馬來西亞的大學進行講座，談到自己初入行的經歷。（許育民 攝）

講座中亦有《無名指》導演孔令政。（許育民 攝）

主持人由郭富城入行細節問起，城城回想當年考入TVB藝員訓練班，起初是屬於舞蹈組，但就被賞識抽調到藝員訓練班。一直對演藝甚有興趣的城城，在訓練班考獲高分數。「我在訓練班成績係拎到最高分，但因為外型輸蝕，唔夠高大靚仔，機會少啲。」城城所講的外型輸蝕，原來是同期同學，有部分從其他比賽的參賽者直接入圍，「個個都5呎9、10，我就5呎7，佢哋演古裝好睇好多，所以一出嚟就做主角，我就要由三、四綫角色做起。不過我唔介意，當時仲年輕，的確需要一啲經歷，一步一步成長係好事。」

今次的主題是《光影藝途》，城城由入行開始，到轉戰影壇的細節一一跟學生分享。（許育民 攝）

數到郭富城的事業轉捩點，一定要提到台灣的電單車廣告，而這個機會亦來得倉促。「當時喺屋企等工作，有日等到5點左右，突然有個電話嚟，話有個電單車廣告叫我去面試，但要5點半前到，真係襪都著唔切就出門口。」當時的面試亦非常簡單，拍個正面、側面、45度角等造型照就完成，結果幾日後便收到通知獲選。

郭富城的講座完成後，獲大學校長及系主任頒發紀念品。（許育民 攝）

有講師被抽中可發問問題，不過第一句是先向城城表示︰「我有去香港看你演唱會。」（許育民 攝）

一個廣告，當時只當是一份工作，一份可觀收入，沒想到會影響一生。郭富城︰「有日收到電話，話我個電單車廣告啲海報，好多畀人撕走，我問咩事呀？『你好受歡迎呀！』」後來跟TVB有聯繫的台灣福隆經理人公司見狀，便提議簽郭富城到台灣發展出唱片，於是就有了《對你愛不完》的出現。

其實郭富城早前在資深傳媒人金成的訪問中都有提及，當年獲選拍廣告的原因就是基於他身形不會太高大，事源當時銷售的電單車車款是賣輕盈，如果找個高大男士拍便顯得電單車太細影響銷售。所以係咪一定要「高大靚仔」先有市場呢？事實證明靚仔更重要。