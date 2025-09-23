黃子華新戲煞科宴唱《男親女愛》　導演吳煒倫曬16女角「重女片」

由《毒舌大狀》導演吳煒倫再度與黃子華合作，夥拍Sammi鄭秀文拍攝的喜劇，於月前已經煞科，劇組疑似在昨日（22/9）舉行慰勞宴，戲中演員陸續在網上分享歡聚片段，其中黃子華大開金口唱《男親女愛》主題曲《藍天》被瘋傳，不過更獲網民關注，是一段由導演吳煒倫轉發的影片所見，在席間以檯上轉盤旋轉拍攝的短片，足見全檯有16個女演員包圍導演，其中包括楊偲泳（Renci）、廖子妤（Fish）還有芯駖@COLLAR，令人甚好奇，到底拍咩題材要咁「重女」？

電影在6月時宣布開拍，當時只公布導演為吳煒倫，演員有黃子華及鄭秀文，至於戲名和題材均一律保密。(網上圖片)

電影在6月時宣布開拍，當時只公布導演為吳煒倫，演員有黃子華及鄭秀文，至於戲名和題材均一律保密，只透露是「最新喜劇電影」。而到8月11日，吳煒倫便在社交平台多謝一眾疑似角色名，並寫上︰「多謝一眾幕後奮戰伙伴。多謝東日」向劇組人員致謝。

現場朋友要求，子華要開金口唱《男親女愛》主題曲《藍天》。（影片截圖）

子華都唱得非常起勁。（影片截圖）

而昨晚，相信劇組是舉行慰勞宴，事後一眾演員紛紛在網上發相發片，當中黃子華便在席間高歌《藍天》，大家高興唱和，子華唱完仲話︰「你哋係點都點《做馬仔》吖！」。而另一備受關注的，是導演分享一條影片，雖然女主角鄭秀文未有現身，但片中就非常重女，影片由影住吳煒倫開始，然後陸續出現其他女演員，分別楊偲泳、廖子妤還有芯駖@COLLAR等，現在就同大家逐個睇睇。