舒淇自編自導首作登釜山電影節　淚崩談一幕戲︰瞬間與母親和解了

亞洲年度影壇盛事「第30屆釜山國際電影節」早前開幕，華語影后舒淇攜同首部自編自導作品《女孩》登場，繼於威尼斯及多倫多影展放映後，首度於亞洲影展登場。舒淇與監製葉如芬攜同《女孩》女主角9m88亮相，先後出席發布記者會及首映映後談，向傳媒及觀眾發言期間，分享製作首部電影背後錯過的機會、電影為真實人生帶來心靈療癒。

舒淇首部自編自導電影《女孩》榮登釜山國際電影節，與監製葉如芬攜同女主角9m88一同亮相。（視覺中國）

舒淇於釜山電影節上，透露籌備《女孩》期間曾一度考慮自編自導自演，然而正式開拍時卻錯過能夠飾演女主角的狀態：「在構想劇本初期，原本打算自編自導自演『女人』這個角色，需要兼具女孩特質，又要呈現生育後不被社會框架束縛的性格，但歷經十年構想，我已錯過那個狀態，所以一直在苦尋合適人選。」因緣際會之下，舒淇目睹9m88一次演出，頓時令她深信：「她就是我心目中的女主角！」

舒淇透露曾考慮自編自導之餘，亦主演《女孩》的女主角。（視覺中國）

舒淇表示《女孩》醞釀長達十年，讓她錯過演出劇情女主角的時機。（視覺中國）

舒淇因緣際會之下看到9m88的演出，頓覺對方是《女孩》女主角的最佳人選。（視覺中國）

談到《女孩》的拍攝過程，舒淇憶述9m88第一場演出戲份，以長鏡頭拍攝看似相當平凡的做家務過程，卻在看到9m88默默做完家務、肩膊垂下的背景時，非常感觸。舒淇於影展上一度淚崩表示：「在那一劇我突然完全理解我的母親，身負家庭重任，女人的韌性是如此堅強，而我也在那個瞬間，與自己的母親和解了。」透過啟發自親身經歷的作品，舒淇得以療癒到深藏心靈多年的鬱結，足顯她將投入在寫劇本與拍攝中的真心誠意。

舒淇談到拍攝一場做家務的戲份，期間理解到母親的韌性堅強，因此心裡與母親和解。（視覺中國）

舒淇談到《女孩》拍攝、心底母親和解時一度淚崩。（視覺中國）

監製葉如芬在影展上亦盛讚首次擔任導演的舒淇，能夠承受重大壓力之餘︳亦發揮出其敏銳直覺與強烈個人風格：「舒淇將三十年表演經驗帶到導演崗位上，在角色心理的細膩把握與敘事視角上展現驚人天賦，我只是盡可能幫助她完成理想中的畫面。」