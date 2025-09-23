731｜溫碧霞演日本花𣁽只有兩鏡頭　用4小時上妝睇劇本時己喊

抗戰電影《731》自上映至今大受歡迎，目前上映6天已累計票房逾12億人民幣，走勢持續向好。而有份參演的溫碧霞，在片中飾演日本花𣁽，被網民發現只有兩個鏡頭且沒有任何台詞，據悉她還是零片酬出演，作為知名明星此作為被不少網民激讚很有愛國心。

溫碧霞是電影中唯一一位參演的香港演員。（葉志明 攝）

溫碧霞是電影中唯一一位參演的香港演員，她飾演的是一位日本花𣁽，雖然戲份不多，但卻帶出了重要信息。而有網民在觀看後則發現她全程只有兩個鏡頭而已，甚至乎難以認出是她，因為化上花魁妝的她，臉上塗滿白粉底再加紅唇，搭配鮮艷服裝，整體妝感濃艷，像一個陶瓷娃娃般，而且行為舉止優雅慢行，再加上沒有任何台詞，只靠動作及眼神詮釋，所以令不少網民完全沒看出來是她，留言表示：「臉都不到10秒吧」、「全程一句話也沒說」、「應該剪了很多吧」等。

溫碧霞在電影中飾演日本花魁。（微博圖片）

然而，作為大明星的她，在電影中只出現兩個鏡頭且零台詞，更是零片酬出演，因此不少網民都激讚她非常有愛國心，肯無私地拍攝該電影，宣揚如此重要的歷史，讓大家記住勿忘國耻。她亦有在微博上貼劇照留言表示：「電影《731》直面這段不容忘卻的真相——血色過往，吾輩永不忘！ ​​​」

有網民發現溫碧霞在片中只有兩個鏡頭。（微博圖片）

不少網民都表示難以認出。（溫碧霞微博圖片）

事實上，在早前的訪問中，溫碧霞曾講到這個花𣁽妝要用上4小時上妝，即使戲份不多亦覺值得。她更透露在看到劇本時已想哭，拍攝時內心感到痛苦，深感中國人在當時犧牲太多，認為打仗十分殘酷、可憐，又因為自己爸爸是一名軍人，曾聽過對方談及打仗事跡，望更多人能了解歷史，要珍惜和平。

電影《731》自上映至今大受歡迎，目前上映6天已累計票房逾12億人民幣。（網上截圖）

電影《731》是以親歷者的視角切入，講述了侵華日軍731部隊對中國東北地區的百姓實施的細菌實驗等慘絕人寰的暴行故事，警示大家要銘記歷史，珍惜和平。