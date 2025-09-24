暴風圈｜全智賢被內地網民翻舊帳　訪問眈天望地無視李冰冰被怒轟

由全智賢及姜棟元主演的韓劇《暴風圈》，自播出後爭議不斷，更惹來辱華風波。全智賢因劇中一句對白「為甚麼中國會偏好戰爭？」被內地網民質疑有權對劇本不合理情節作出質疑，所以她要對事件負全責。全智賢所代言的三個品牌廣告在內地已下架，估計她恐賠2.3億人民幣違約金，其事務所至今未作任何回應，但已關閉了社交平台的留言功能。

全智賢復出之作《暴風圈》製作費高達700億韓圜（約3.9億港元）。（Disney+）

事件持續發酵，有內地網民繼續狙擊全智賢，並翻出14年前的一段舊片段，指她不尊重李冰冰。全智賢與李冰冰於2011年一同出演電影《雪花與秘扇》，兩人在康城影展接受記者提問，李冰冰回答時，身旁的全智賢明顯心不在焉，眈天望地之餘更沒有望過李冰冰一眼。

有內地網民繼續狙擊全智賢，並翻出14年前的一段舊片段，指她不尊重李冰冰。（小紅書）

兩人在康城影展接受記者提問，李冰冰回答時，身旁的全智賢明顯心不在焉。（小紅書）

更眈天望地。（小紅書）

另外，有網民再翻出宣傳該電影時，身高有1米73的全智賢與身高1米65的李冰冰合照時，刻意挺直身軀及伸長頸部，做出強勁氣勢要壓過李冰冰的姿勢，被內地網民批評不尊重李冰冰。

合照時，全智賢刻意挺直身軀及伸長頸部，做出強勁氣勢要壓過李冰冰的姿勢。（視覺中國）

有大批網民都紛紛認為全智賢在片中顯得很小家：「全智賢有傲慢感」、「女混混，學校考倒數第一的大姐頭氣質。」、「全確實很小家子氣」、「沒有藝德」、「她好像一直這樣」。不過亦有部分認為《暴風圈》確實是有問題，但翻看14年前的片段未免過分解讀：「這個真過度解讀了... 可能就是累了 無聊了 代表不了什麽....」、「她可能就是聽不懂」。