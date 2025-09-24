《曼達洛人與古古》預告曝光　渣巴兒子「小拳石」鐵臂成最大彩蛋

《曼達洛人與古古》首支預告片及海報登場，為《星球大戰》系列全新的動作歷隊鉅作揭開序幕。預告片展現曼達洛人（貝哲羅柏斯卡 飾）與他的年幼學徒古古展開銀河中最刺激的任務。片段融合激烈動作與幽默元素，更揭示全新太空船、激烈的太空戰鬥場景，以及古古展現原力的萌爆瞬間。

甸乍連與古古在電影中繼續新一輪冒險。（《曼達洛人與古古》預告截圖）

This is the way! 殿堂級經典《星球大戰》全新一章《曼達洛人與古古》由《鐵甲奇俠》導演莊法來奧（Jon Favreau）執導，延續口碑大熱劇集《曼達洛人》（TheMandalorian）非一般「父子」的驚險刺激歷險，勇闖遙遠銀河！《曼達洛人》重金打造精彩特效，媲美電製鉅製，成為《星球大戰》系列最受歡迎劇集之一，還贏得15座艾美獎，就連曼達洛人甸乍連（Din Djarin）與古古（Grogu）兩大主角也人氣急升成為最新寵兒，圈粉無數！

甸乍連與古古父子圈粉無數！（《曼達洛人與古古》預告截圖）

科幻片超級女星薛歌妮韋花亦有繼續現身。（《曼達洛人與古古》預告截圖）

預告片焦點彩蛋不斷，除了曼達洛人甸乍連單人匹馬摧毀帝國軍的經典雪地戰駒AT-AT外，亦包括在鬥獸場上一輪大戰。其中，熟悉的赫特人（Hutt）以背影現身，與經典角色渣巴（Jabba）非常相似，然而當該赫特人舉起雙手時，一對如「小拳石」一樣粗壯的鐵臂，卻與渣巴短小無力的雙手非常不同，難怪連甸乍連亦感嘆非常利害！據外國熟悉《星球大戰》的網民估計，該赫特人極有可能為渣巴的兒子，曾於動畫版系列裡以嬰兒狀態現身。

渣巴的兒子竟然擁有「小拳石」一樣的鐵臂！（《曼達洛人與古古》預告截圖）

甸乍連單人匹馬摧毀一架AT-AT，成為預告焦點之一！（《曼達洛人與古古》預告截圖）

導演莊法來奧不單是《曼達洛人》系列的創作人，更是《星球大戰》的忠粉：「我喜歡拍攝星戰球大之父佐治盧卡斯（George Lucas）所創造的精彩世界為背景的故事。能夠將曼達洛人和古古的故事搬上大銀幕，實在令我感到極之興奮！」莊不但擅於拍攝震撼畫面的龐大製作，而且娛樂性、溫情兼備，絕對是執導《曼達洛人與古古》的最佳人選！《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four： First Steps） 貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）亦會回歸角色，他曾因甸乍連一角被封為「網民爹哋」，人氣高企。

古古自從登場以來，受盡星戰迷歡迎！（《曼達洛人與古古》預告截圖）

此外，《阿凡達》金像提名女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），以及神級美劇《大熊餐廳》（The Bear）艾美視帝謝洛美亞倫韋特（Jeremy Allen White）也重磅加盟。《曼達洛人與古古》當然還有不少機械角色與巨型武器，連場激戰一發不可收拾，誓將震撼大銀幕，IMAX巨幕版與不同格式必定是觀眾首選！