頭文字D｜陳冠希余文樂屢傳不和點合作　劉偉強︰唔鍾意你咪行Q開

改編自日本國寶級漫畫《頭文字D》的同名電影，於2005年上畫以來，20年來都被奉為經典，再度上畫樣票房依然凌厲，更成為開畫冠軍。除了漫畫本身具吸引力，電影選角的神似也令作品晉身經典。事實上在籌拍《頭文字D》時，有曾經公布過由陳冠希做藤原拓海，劉德華飾演爸爸藤原文太。直至台灣跑出個周杰倫，一切都改變了。

劉偉強一直對《頭文字D》有份情意結，獲悉有機會開拍，都全程投入準備工作。手執的漫畫便貼上多張標貼及筆記，做足功課。（麥超億 攝）

《頭文字D》由陳冠希主演，飾演男配角高橋良介。（《頭文字D》電影劇照）

周杰倫贏在有拓海氣質

以陳冠希性格，要他由主角變配角還要乖乖去演，是難度一；同片還要跟屢傳不和的余文樂合作，視為難度二。不過在劉偉強眼中，兩樣都不是甚麼難題，因為他奉行一句︰「唔得咪唔好嚟囉，就係咁！」劉偉強霸氣地說。

周杰倫跟陳冠希在戲中既是對手，又是好友，演出一份惺惺相惜。（《頭文字D》電影劇照）

回顧當日籌拍時為何想到由陳冠希演藤原拓海，事源是因為當日拍完《愛君如夢》（2001）。劉偉強︰「當時我點解諗起陳冠希，因為剛剛拍完《愛君如夢》，又有《無間道》，可能因為咁就有呢個想法。但當真係要接手這部漫畫後，你就會認真去考量，逐個漫畫角色同真人對照，睇下邊個似，周杰倫真係有個氣質，然後仲有黃秋生等一大班人。」

最終決定由周杰倫演，全因他有拓海那份氣質。（《頭文字D》電影劇照）

眾所周知，陳冠希本人都頗有性格，由主角變配角，當時要用甚麼方法說服他？劉偉強︰「唔去說服啦，唔得咪唔好嚟囉，就係咁！仲要我湊你？梗係唔湊啦，但佢OK嘅。（記︰點都會有啲唔開心吧？）唔開心都要做㗎，我哋當係另一個故事開始，佢心裡唔開心都冇辦法。（記︰有冇表現畀你睇唔開心？）表現畀其他人睇，佢唔敢表現畀我睇，哈哈……」至於劉德華演文泰一角，就更加不用多解釋。劉偉強︰「大家都明，做咗咁多年電影。」

由主角變配角，當時要用甚麼方法說服陳冠希？劉偉強︰「唔去說服啦，唔得咪唔好嚟囉，就係咁！仲要我湊你？梗係唔湊啦，但佢OK嘅。」（麥超億 攝）

余文樂在戲中飾演中里毅。（《頭文字D》電影劇照）

余文樂陳冠希二人早在拍《無間道》時已有不和傳聞，當年再合作都是一則新聞。（《頭文字D》電影劇照）

陳冠希余文樂點合作？

處理好陳冠希的角色問題，但劇組同時又安排余文樂入組。二人早在拍《無間道》時已有不和傳聞，現在不單要陳冠希讓出角色，還要跟自己合不來的人合作，這又要怎樣處理，在片場可有問題出現？「都冇咩不和呀！我成日講一句說話，呢個世界，你公司都有好多不和關係，但你都要做，你一係唔好接，就係咁簡單！你喺出面工作一定會見到一啲你唔喜歡嘅人，唔鍾意你咪行Q開，或者叫佢走，用呢啲方法，但當你入咗這個團隊，你就有責任喺度。」結果二人都在戲中演出一份亦師亦友的感覺，而且角色性格跟真人都相似，都演活了角色。