颱風樺加沙｜《歲月神偷》10號風球　任達華吳君如真正撐住頭家

超強颱風樺加沙風力強勁，天文台今日（24日）2時40分改發10號風球（十號颶風信號），並表示會維持一段時間。直至上午近10時，天文台表示，樺加沙正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部。談起十號風球，香港電影都有相關經典場面，包括2010年，由羅啟銳導演，張婉婷監製，任達華、吳君如、李治廷主演的《歲月神偷》。



任達華戲中演父親一角，對白「一步佳一步難」感動不少觀眾。（《歲月神偷》劇照）

電影《歲月神偷》以1960年代的香港作背景，其中一幕打風的片段相信有看過的都會記得。當時大部分的香港樓宇仍是不甚堅穩，很多都是鐵皮屋，戲中任達華吳君如一家正是住在這樣的屋子。縱使一家人已做好防風措施，但面對十號風球的吹襲仍然如同虛設。大風把家的外牆、招牌都吹爛，窗子吹得破碎。

一家人撐住間屋，唔畀個屋頂吹走。（《歲月神偷》劇照）

飾演爸爸的任達華一手拉著屋頂，竭力不讓最重要的屋頂受破壞。作為一家之主，那一刻的任達華就像家中的頂樑柱一樣，頂著最重要的屋頂，不讓自己的家庭受到破壞，盡最大能力保護家人，整個畫面真心man，亦成為《歲月神偷》最有代表性的一幕。華哥戲中演鞋匠，除了打風要保住頭家外，更要為患上絕症的大囝李治廷四出奔波，戲中的慈父形象，更為他摘下一座金像獎影帝。話分兩頭，現今打風的破壞力已不如昔日，這幕全家合力抗颱風，似乎只有在電影中能看到。

戲中呈現當年溫黛襲港情景，很多小店住屋簡陋，面對強風更易吹塌，比起今日水浸停車場真是不算大新聞。（《歲月神偷》劇照）