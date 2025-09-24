鬼滅之刃無限城篇｜8號風球票房創新高　踢走《復仇者》登第15位

人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》，自上映以來熱潮席卷港澳，票房一直創新高。適逢昨日颱風樺加沙襲港，大部分人有半日假期，亦帶往部分戲院。截止昨日（9月23日）最新數據，港澳地區的累計票房已強勢衝破9748萬港元，踢走《復仇者聯盟》（Avengers）（2012），正式躋身港澳電影史上最高票房第15位，延續「鬼滅」現象級的驚人影響力。

《鬼滅之刃無限城篇》上映1個月，雖然普通場次反應已平靜下來，不過IMAX和4DX等場次仍反應熱烈。（《鬼滅之刃無限城篇》IMAX海報）

今集窩猗座人氣急升成為主角。（《鬼滅之刃無限城篇》劇照）

是次票房佳績，不僅刷新了該系列在港澳地區的自身紀錄，更一舉超越多部荷里活鉅作，成為極少數能晉身港澳影史總票房前列的日本動畫電影，充分反映作品具跨越年齡與文化界限的強大魅力，而從走勢看，《鬼滅之刃無限城篇》勢必衝破1億大關。

2012年上畫的《復仇者聯盟》，票房收$9670萬港元。（《復仇者聯盟》劇照）

而總結上畫以來，《鬼滅之刃無限城篇》都大破幾個紀錄，包括2025年開畫日票房No.1 （735萬港元）、2025年開畫首週票房No.1（3,981萬港元）、2025年單日最高票房（16/8 六）（795萬港元 )、香港影史動畫開畫日票房No.1、港澳影史動畫首週票房No.1、香港影史日本電影累積票房No.1、香港影史日本動畫累積票房No.1、2025年度票房No.1、港澳影史動畫票房No.1，以及剛登上港澳影史最高票房紀錄第15位。