觸電專訪｜林敏驄向演技出發　「只要做啱一樣嘢，冇人郁到你」

一直以即興風趣搞笑見稱的鬼才林敏驄，近年開始轉戰演戲，2019年自導自演《如珠如寶》，笑中有淚令人驚喜，2022年做男主角演電視劇《下流上車族》，與鮑姐一場感人肺腑戲，一氣呵成，好讓人對他刮目相看。來到新上畫電影作品《觸電》，再次當男主角，一位中年大叔玩電競，更由世代之爭蘊釀出父女情，今次又會否成功打動你。



林敏驄指近年發展電影，從沒有刻意安排︰「都係行到呢個位，遇到呢個工作機會就去做。」（麥超億 攝）

「要估你唔到，咁先貫徹我作風」

說林敏驄近年全力發展電影，其實一切都是無心插柳，對林敏驄而言，那些機會都從沒有刻意安排︰「都係行到呢個位，遇到呢個工作機會就去做。」唯一分別是過去林敏驄演的都是林敏驄，搞笑無厘頭，但近年開始見到角色的分野。「就係要估你唔到，你睇錯晒，咁先貫徹我作風。寫歌都係，最正經得，最搞笑又得，聽到你唔喊唔笑都得，呢個經驗引伸到演戲都可以，就算接演《下流上車族》時，都未諗清楚點演，笑多定笑少定點到即止，只見去到某些場口知道感情發揮就去。」

林敏驄今次要飾演一位中年大叔玩電競，更由世代之爭蘊釀出父女情。（《觸電》劇照）

林敏驄在電子世界，會變成Amy Lo。(《觸電》劇照)

林敏驄在劇中放下搞笑，認真到嚇親觀眾。 (《下流上車族》截圖)

「要多謝自己啲作品」

其實林敏驄的作品偶然都會在影圈出現，《爸爸》的《這是愛》、《九龍城寨之圍城》有《跳舞街》，都是林敏驄出品，數十年後以另一形式亮相。「所以我開演唱會時，每次都多謝歌手多謝觀眾，其實最應該要多謝係我啲作品，好似啲仔女咁，自己有手有腳識行識走，十年廿年後又會再流行番。首《跳舞街》hit到而家都仲hit緊，證明你只要做啱一樣嘢，冇瘕疵就冇人郁到你，就算係我自己，都撳佢唔住，不受時間限制。」

陳慧嫻1986年的《跳舞街》，在《九龍城寨之圍城》出現後，再次掀起熱潮。（網上截圖）

因為自己填詞的作品受歡迎，然後萌生開一個玩笑︰「咁我求其搵個唱都得啦，結果曾志偉唱都賣廿幾萬張，之後仲有埋個節目。」（麥超億 攝）

「我走去寫搞笑歌，你企咗喺度啦！」

情深作品可永恆，搞笑之作都一樣恆久，一張90年代堪稱神經錯亂的專輯《有冇線電台》，便包涵多首搞笑經典，而當年有這決定都是要證明，自己的作品畀咩人唱都一樣得。「我啲作品捧到咁多巨星，咁我求其搵個唱都得啦，結果曾志偉唱都賣廿幾萬張，之後仲有埋個節目。」

這張《有冇線電台》，模仿一日的電視及電台節目，中間夾集不少搞笑歌。（網上圖片）

看似囂張，事情上又的確抵佢囂，「我正經寫咗咁多，你又話你識寫喇，大家拎十隻廿隻出嚟比，我都未驚過。當你話打和啦！我走去寫搞笑歌你就企咗喺度啦！得個聽字。啲歌初初拎版權好順利，後來知道係我哋拎就問長問短，有啲仲唔肯畀。」問到當時可有行業覺得他搞亂檔？「一定有人唔服氣，但你又試下改番我啲歌，你又唔識呀。你改到咪改，睇下你改我快定我改你快。最經典係《酒杯敲鋼琴》，大家聽完《酒杯敲你阿嫲》，完全唱唔番原版，有仇報。」

林敏驄都接受新事物，有嘗試用AI填詞。（麥超億 攝）

「AI未填到廣東詞」

去到後來，林敏驄都填到冇滿足，漸漸退出，不過都一直有留意市場發展，甚至嘗試過用AI創作︰「AI寫劇本係可以，拍短片、抖音，搵佢寫劇本分場、大鋼都有我。試過搵佢寫份詞，都似模似樣嘅，不過只限國語，粵語未得，啲音準都未搞掂。」會唔會幾年後已經追得上？「我都冇理佢啦，呢個市場（填詞）都冇咗。」