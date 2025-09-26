接吻生死戰︱諧星廉價獻吻被槍斃　百年一遇天才新人女優禁室培慾

Netflix全新日本綜藝節目《接吻生死戰》日前啟播，旋即掀起亞洲觀眾追看討論，全因節目以模擬即興劇場演出，更請出多位日本著名AV女優上陣，在辦公室場景內出手誘惑一眾諧星，抵受不住引誘、獻出「廉價之吻」的諧星，將會被節目淘汰。《接吻生死戰》繼首集請來人氣爆登的橘瑪麗、八木奈奈以及金松季步三位AV女優，第二集更請來兩位較新入行與年青的人氣女優加盟，令觀眾非常驚喜！

橘瑪麗引誘諧星獻吻的神技令人看得血脈沸騰！（《接吻生死戰》節目截圖）

八木奈奈的主動亦令人難以抗拒！（《接吻生死戰》節目截圖）

金松季步的演技實在太好，任何男士亦無法招架！（《接吻生死戰》節目截圖）

《接吻生死戰》啟播後旋即掀起亞洲觀眾追看討論！（《接吻生死戰》節目海報）

第一集三位諧星挑戰者中，渡邊隆於結尾「廉價」地親吻女優金松季步，令他在節目中被亂槍掃射、槍斃後淘汰出局，僅留下森田哲矢及「劇團一人」川島省吾繼續。第二集，在兩位諧星進一步隨劇情調查製藥公司的陰謀時，遇上兩位由幕後黑手社長派來的新女優，分別為「暗黑版長腳蟹」月乃露娜及被譽為「百年一遇的天才新人女優」的23歲新人Minamo！

第二集有月乃露娜（右）與Minamo（左）兩位AV女優新登場！（《接吻生死戰》節目截圖）

兩位諧星被AV女優帶到實驗室裡，被綁於椅上大玩禁室培慾！月乃露娜在實驗室裡對川島省吾「下藥」覺醒超能力，更不斷用18禁道具、言語、掌摑及吹氣等技巧刺激川島，一對魚網絲襪長腿更份外誘人，令男觀眾亦不禁投入到欲拒還迎的培慾劇情中！

AV女優月乃露娜將諧星帶到實驗室裡，被綁於椅上大玩禁室培慾！（《接吻生死戰》節目截圖）

月乃露娜更對諧星下藥，再實行極盡誘惑！（《接吻生死戰》節目截圖）

月乃露娜亦大玩道具，引誘諧星接吻！（《接吻生死戰》節目截圖）

另一邊廂，同樣被綁在實驗室中的森田哲矢，則發現以「關西腔」日語說話，竟會刺激到女優Minamo，讓對方難忍慾望、不能自制！森田與Minamo各自說關西腔日語雖然非常諧趣，然而亦不得不配服Minamo的慾女演技發揮！

「百年一遇的天才新人女優」的23歲新人Minamo在另一邊廂亦玩禁室培慾！（《接吻生死戰》節目截圖）

