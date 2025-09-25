梁朝偉枱底俾心冧粉絲乖巧坐姿掀熱議　網民激動讚：又帥又可愛！

國際影帝梁朝偉憑精湛的演技獲獎無數，成功打入荷里活，不僅是香港影壇傳奇人物，更是亞洲演員在國際影壇的代表。梁朝偉一直都被指是「I人」，因害羞但又具魅力的反差性格圈粉無數。日前他現身釜山海雲臺電影殿堂戶外劇場出席座談會，與影迷見面時，因坐姿引起網民熱議。

梁朝偉憑精湛的演技獲獎無數。（IG圖片）

梁朝偉是香港影壇傳奇人物。（IG圖片）

有身處座談會的粉絲將片段分享到小紅書，並留言表示：「來自梁朝偉的飯撒（社恐版）啊啊啊如果你知道我在第二排看了50分鐘梁朝偉 好萌好帥 乖巧坐姿 ing 怎麽還在桌子下面偷偷撒啊哈哈哈哈」。片中梁朝偉安靜地坐著，雙手放在膝蓋上，腳尖上下擺動，其後更對著粉絲在枱底偷偷俾心，更全程甜笑，冧爆在場粉絲。

*「飯撒」意思：偶像或藝人在演出、直播等活動中，為了與粉絲建立情感連結，而進行的各種互動行為，例如揮手、飛吻、俾心等。

梁朝偉現身釜山海雲臺電影殿堂戶外劇場出席座談會，與影迷見面。（小紅書）

梁朝偉乖巧坐姿掀起網民熱議。（小紅書）

枱底偷偷俾心冧粉絲。（小紅書）

有大批網民看到影片後，都忍不住大讚梁朝偉又可愛又帥。（小紅書）

有大批網民看到影片後，都忍不住留言表示：「感覺他好像卡通里的人物，萌萌的」、「太可愛了吧」、「他坐姿好乖啊~像乖乖的學生~」、「他笑的好慈祥」、「腳腳太可愛啦！」、「又帥又可愛！」、「而且他臉上還是禮貌不失尷尬的微笑」、「他年紀大了之後更溫柔了！」、「他突然好可爱」。