破地獄︱角逐奧斯卡最佳國際影片　金像影后衛詩雅：實在超乎想像

「香港電影製片家協會」按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國際影片」之選片準則，決定推薦由陳茂賢導演執導，邵劍秋、陳茂賢、陳升仁監製，黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡主演，英皇影業有限公司、阿里巴巴影業娛樂傳媒有限公司、尚乘數字媒體有限公司聯合出品之電影《破·地獄》，代表香港角逐「第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。

《破．地獄》將代表香港角逐「奧斯卡最佳國際影片」大獎！（《破地獄》電影劇照）

監製、導演及編劇陳茂賢得知消息後，回應表示：「很榮幸《破·地獄》獲選代表香港角逐奧斯卡金像獎最佳國際影片，我代表台前幕後每一位感謝業界及香港觀眾的支持。感激沿途有大家一起同行，成就這趟旅程上一道美麗的風景！」

陳茂賢對《破．地獄》代表香港角逐「奧斯卡最佳國際影片」感到無比榮幸。（梁碧玲 攝）

金像影后衛詩雅亦對作品能夠衝出香港感到鼓舞：「剛收到這個好消息，非常鼓舞，實在超乎想像！《破·地獄》凝聚了整個團隊的心血，很榮幸自己也能夠參與其中，希望電影能走得越來越遠，觸動更多觀眾的心，破掉各自不同的地獄。」

衛詩雅對《破．地獄》代表香港角逐「奧斯卡最佳國際影片」感到鼓舞並超乎自己想像！（陳順禎 攝）

至於許冠文與黃子華兩位男主角，亦希望《破．地獄》在香港以外能夠感動觀眾、引起共鳴，黃子華表示：「破地獄，係香港非常獨特嘅儀式，亦都係人類最終極嘅軌跡。去到奧斯卡，希望佢可以引起更多人嘅共鳴，同埋對香港傳統文化有更大嘅興趣。」許冠文亦回應指：「多謝香港和世界各地觀眾一齊參與呢趟電影旅程，希望《破·地獄》打破地域界限，感動到更多觀眾。」