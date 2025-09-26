愛還記得︱孫慧雪住所外颱風塌樹　阻止老公出街補給：唔係講玩㗎

香港愛情電影《愛．還記得》，由孫慧雪、陳國峰、黃文標、奧米嘉儀、王瑋彤、陳穎嵐及岑珈其等主演，電影昨日（25日）舉行首映禮，一眾主演在十球風球過後，歷經數次改期終與觀眾見面，非常幸運兼難得。孫慧雪首次榮升電影女主角，以一身華麗黃色平口露肩長裙配襯白色西裝外套登場，對電影完成數年後終於上映感到格外興奮，在首映舞台上轉圈圈展露今晚造型，更想向男主角陳國峰獻吻！

《愛．還記得》男女主角孫慧雪與陳國峰一同出席首映禮。（陳順禎 攝）

孫慧雪今日以一條平口露肩長裙配搭白色西裝外套出席《愛．還記得》電影首映禮。（陳順禎 攝）

孫慧雪獻吻嚇親陳國峰連環圖：

《愛．還記得》女主角孫慧雪於首映禮上接受傳媒訪問，笑言幾乎擔心電影無法面世，而首映遇上10號風球，亦波折連連：「本身係颱風前舉行首映，但係突然遇到颱風就要取消，改期改咗兩次，又要重新邀請過各位嘉賓。我今日有另一個活動，點都要趕到呢一邊！不停換衫都跑嚟跑去，但因為係我人生好重要嘅日子，冇理由唔過嚟㗎嘛！」雪雪本來亦邀請家人出席支持，長子卻不幸突然發燒、丈夫需要留家照顧，因此雙雙無法到場：「但唔緊要，星期六有一場包場可以一齊睇！」

孫慧雪於《愛．還記得》首映禮上受訪時，表示電影一波三折終於上映，自己一定要出席到這個大日子。（陳順禎 攝）

雪雪透露長子並非因為颱風天氣不穩而生病，表示：「唔知係咪放咗兩日假太興奮，今日一放學返嚟就發燒，啱啱畀咗退燒藥佢食、交畀爸爸照顧就再出嚟。」孫慧雪昨日於社交媒體分享家住屋苑外大樹倒塌情況，更寫上幸好阻止丈夫出外，雪雪笑指丈夫在10號風球期間並非因「追風」外出：「我等到落返3號風球先帶佢哋落去，話畀小朋友聽呢個風幾危險。（以追風意外為誡？）當然啦，因為呢啲嘢真係唔係講玩㗎！（丈夫在打風期間為何想外出？）佢驚屋企唔夠嘢食畀小朋友，但明明就有好多，所以就唔好再出去喇！」原來因為擔心小朋友不夠食物希望補給，其實亦是愛子心切的好爸爸。

孫慧雪在打風期間阻止丈夫出街，希望一家人平平安安。（陳順禎 攝）

10號風球之下，孫慧雪住所外有大樹倒塌，幸好她極力阻止丈夫外出未生意外。（孫慧雪IG圖片）

孫慧雪於《愛．還記得》劇情中逆齡飾演學生妹，穿起校服與陳國峰演情侶戲份，雪雪笑言不記得多年前有否就親吻戲份向丈夫報備，但估計丈夫有從最近報道中見到：「佢又冇出到聲喎！其實好煩惱，又想叫佢哋（丈夫與兩子）嚟睇，但又好擔心兩個囝囝驚訝『點解妳同其他男人錫錫？』都諗緊點解釋！」亦續指穿起校服演出有點心理關口：「好大心理關口，我著起都心諗『真係得？』但冇辦法，做演員就係要同自己講冇問題！」更笑指老公亦感到驚訝：「我老公話都幾大膽，唔知叫唔叫朋友嚟睇，我話我人生第一套女主角戲，梗係要叫佢哋嚟睇！（著校服氹返老公？）應該唔得，萬聖節可以著出嚟嚇下人！」至於票房福利或謝票造型，雪雪亦笑言可以考慮著校服：「我一定會著校服出嚟！冇問題！叫埋國峰戴個假髮、配條校裙！」

孫慧雪更挑戰陳國峰一同著校裙出席謝票。（陳順禎 攝）