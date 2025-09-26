大館10月免費放映六部臥底經典　龍虎風雲、辣手神探特設映後分享

中環大館展覽場地早前開始舉辦「光影邊緣——香港電影的臥底世界」主題展覽，以香港警匪片別具代表性的次類型「臥底片」為主題，透過重塑電影場景、製作人訪問導覽及專家分享，讓情迷香港臥底片的世界觀眾沉浸式感受電影世界。展覽以外，大館更將於10月舉辦多場免費放映，精選數部「臥底片」代表作品，讓觀眾於大館石階影院一一重溫！

大館現正舉辦「光影邊緣——香港電影的臥底世界」主題展覽。（《英雄本色II》電影劇照）

大館於石階影院舉行「邊緣行動」主題放映，挑選《英雄本色II》《給爸爸的信》《龍虎風雲》《辣手神探》《邊緣人》及《逃學英雄傳》等作品，每部作品僅播放一場，部份更已額滿！有興趣重溫以上電影的觀眾，可於大館官方網站預先登記，名額先到先得；而《龍虎風雲》《辣手神探》《邊緣人》三部作品播放後更設有映後分享會，觀眾不容錯過。

《龍虎風雲》《辣手神探》《邊緣人》三部作品播放後更設有映後分享會。（《龍虎風雲》電影劇照）

《英雄本色II》（1987）將於10月4日下午2時於洗衣場石階影院放映。

《英雄本色II》由周潤發、張國榮主演。（《英雄本色II》電影劇照）

《英雄本色II》為臥底電影經典作品之一。（《英雄本色II》電影劇照）

《英雄本色II》由張國榮主演。（《英雄本色II》電影劇照）

《給爸爸的信》（1995）將於10月4日下午4時30分於洗衣場石階影院放映。

《給爸爸的信》由李連杰、劉松仁、謝苗及梅艷芳主演。（《給爸爸的信》電影劇照）

《給爸爸的信》由李連杰、劉松仁、謝苗及梅艷芳主演。（《給爸爸的信》電影劇照）

《給爸爸的信》由李連杰、劉松仁、謝苗及梅艷芳主演。（《給爸爸的信》電影劇照）

《給爸爸的信》由李連杰、劉松仁、謝苗及梅艷芳主演。（《給爸爸的信》電影劇照）

《龍虎風雲》（1987）將於10月5日下午2時於賽馬會立方影院放映。

《龍虎風雲》由李修賢、周潤發等主演。（《龍虎風雲》電影劇照）

《龍虎風雲》由李修賢、周潤發等主演。（《龍虎風雲》電影劇照）

《龍虎風雲》由李修賢、周潤發等主演。（《龍虎風雲》電影劇照）

《辣手神探》（1992）將於10月5日下午4時30分於賽馬會立方影院放映。

《辣手神探》由周潤發、梁朝偉主演。（《辣手神探》電影劇照）

《辣手神探》由周潤發、梁朝偉主演。（《辣手神探》電影劇照）

《邊緣人》（1981）將於10月7日下午2時於洗衣場石階影院放映。

《邊緣人》由章國明執導，為香港新浪潮電影重要作品之一。（《邊緣人》電影劇照）

《邊緣人》由章國明執導，為香港新浪潮電影重要作品之一。（《邊緣人》電影劇照）

《逃學英雄傳》（1992）將於10月7日下午4時30分於洗衣場石階影院放映。

《逃學英雄傳》由張堅庭、郭富城、邱淑貞、張敏及吳孟達主演。（《逃學英雄傳》電影劇照）

《逃學英雄傳》由張堅庭、郭富城、邱淑貞、張敏及吳孟達主演。（《逃學英雄傳》電影劇照）

《逃學英雄傳》由張堅庭、郭富城、邱淑貞、張敏及吳孟達主演。（《逃學英雄傳》電影劇照）