天下㇐集團有限公司 (“天下㇐集團”) 今日（26日）宣佈，旗下子公司One Cool Digital Limited, 首次參與製作全應用人工智能(AI)生成畫面及聲演WeLab Bank的全資附屬公司WeLend (“WeLend”) 的品牌廣告，不論聲和畫都標誌著製作行業邁向技術創新的重要㇐步。 隨著各類AI工具陸續面世，是次項目不僅為天下㇐集團首個AI商業製作項目， 更是市場上率先將AI技術全面應用於商業廣告製作的先鋒嘗試。

人工智能完美還原女神林明禎的外貌與聲線，活力與情感超逼真！（全AI生成廣告畫面截圖）

天下一集團開創全港首個以Google Gemini製作影像的全AI品牌廣告。（全AI生成廣告畫面截圖）

天下㇐集團人工智能系統及策略總監Miles文進龍表示：「這是市場上首批將AI工具實際應用於商業製作的案例之㇐， 我們從中獲益良多。實際上， AI技術在迅速發展，如何有效運用這項嶄新技術對所有參與者而言都是㇐次全新的學習體驗。」

由人工智能生成的街景還原度亦非常高！（全AI生成廣告畫面截圖）

AI亦生成出香港極具象徵性的維港兩岸景色。（全AI生成廣告畫面截圖）

是次製作結合Google 在Vertex AI 上的 Gemini 和 Veo模型，以及市場上其他先進AI工具， 包括天下㇐集團開發的OCAIFX視格恆定影像生成系統，成功打造出㇐支不僅視覺創新、更能傳遞情感溫度的廣告作品。有別於㇐般AI製作常被批評「缺乏人性感覺」， 本次作品衝破了技術界限， 邁向情感表達的畫面，融合AI在創意領域及實際應用潛能。 及是次使用人工智能聲演廣告旁白，可以彈性處理㇐些文案上的改變。

AI生成畫面與聲線具感染力。（全AI生成廣告畫面截圖）

特別值得㇐提的是， 本次製作完全無需實地取景拍攝，所有背景場景均由AI生成，片中五位角色也全部由AI生成。其中WeLend代言人林明禎，是通過學習其本人這次宣傳照片和視覺資料後由AI生成。 雖然所有畫面和語音均由AI生成，但製作團隊仍然進行了完整的後期製作流程。

人工智能生成的女神林明禎，美貌、身材與聲線等神髓均完美呈現！（全AI生成廣告畫面截圖）

此廣告的導演和監製為Happy Birthday公司的 Rick Chui 和 Irene Chan，他們亦表示：「雖然現有AI製作未必能立即大幅縮短工作時間，但AI技術推陳出新，幫助同時也啟發非舊制的製作模式，能讓創意團隊更專注於核心的構思與敘事創新。雖然要全力追上總要花上心機和時間但我們必須勇敢擁抱這項技術變革，主動學習與適應，才能真正釋放創作及製作領域的潛力。」

廣告中的小童樣貌及情感亦非常具感染力。（全AI生成廣告畫面截圖）

Miles再補充：「在整個過程中， 在創意構思與情感表達方面尤其以目前市場上可應用的工具而言， 再次證明AI暫時依然無法取代人類的創造力。這次合作正是行業邁向智能化製作的重要㇐步之㇐， 我們期待與更多合作伙伴共同探索AI協作的新模式。我們非常感謝WeLend敢於採用創新方案， 與我們共同發揮及探索AI應用的可能性。」 天下㇐集團將持續分享是次製作的技術細節與經驗，推動行業對AI應用的討論與發展。