破地獄｜衛詩雅獲提名「金雞影后」　最大勁敵可能是呢位44歲影后

港產片《破·地獄》在去年上映以來成績驚人，在香港受到好評，奪得高票房，更令女主角衛詩雅勇奪金像獎（第43屆）影后殊榮。而該片在內地的成績同樣叫好叫座（累計收逾2億人民幣），今（26日）「第38屆中國電影金雞獎」就宣布各獎項的入圍提名，而衛詩雅就以該影片成功獲提名最佳女主角，有望再下一城。

衛詩雅以《破·地獄》勇奪金像獎影后殊榮。（《破·地獄》微博圖片）

在提名名單未正式公布之前，網上已瘋傳一份獲提名名單，而當中就有威尼斯影后辛芷蕾（《日掛中天》），雖然衛詩雅的《破·地獄》口碑很好，但面對辛芷蕾這位國際級影后，赢面還是會少了一點。

辛芷蕾憑電影《日掛中天》奪得威尼斯影后。（辛芷蕾微博圖片）

但待今日正式公布提名名單時，就不見辛芷蕾的名字，據指她主演的電影《日掛中天》雖已定檔在11月上映，但並未在規定的評獎周期內，所以不符合參評條件。而獲提名的衛詩雅在得知消息後都非常開心，在微博轉發經理人霍汶希的恭喜貼文表示：「謝謝Mani的支持和鼓勵，我一定繼續努力。」

衛詩雅成功獲提名「第38屆中國電影金雞獎」最佳女主角。（《破·地獄》微博圖片）

雖然，衛詩雅有很大機會奪得獎項，但其實她的最大對手是宋佳，因為她早前才憑電影《好東西》奪得「中國電影導演協會2024年度榮譽」年度女演員獎。而除了她們兩位之外，獲得「最佳女主角」提名的還有詠梅（《出走的決心》）、段奧娟（《歲歲平安》）、徐海鵬（《但願人長久》）。

衛詩雅最大對手可能是宋佳。（宋佳微博圖片）

而《破·地獄》除了獲得「最佳女主角」提名之外，還獲的「最佳故事片」、「最佳編劇」、「最佳導演」、「最佳剪輯」，一共五個提名。另外，該電影還代表香港角逐「第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」，相當厲害。