釜山影展︱舒淇奪最佳導演　台上感謝馮德倫︰包容我的丈夫

亞洲年度影壇盛事「第30屆釜山國際電影節」閉幕禮，今日（26日）舉行，在閉幕前夕大會頒發一眾影展獎項，其中「釜山獎」競賽單元中，共有14部亞洲電影入圍，包括影后舒淇自編自導處女作《女孩》、舒淇主演電影《狂野時代》、台灣電影《左撇子女孩》等，而競賽單元則頒發「最佳電影」「最佳導演」「評審委員特別獎」「最佳演員」及「藝術貢獻」獎等五大獎項。

舒淇憑執導處女作奪得最佳導演獎！（視覺中國）

舒淇憑執導處女作奪得最佳導演獎！（直播截圖）

舒淇憑執導處女作奪得最佳導演獎！（直播截圖）

舒淇從評審手上接過釜山獎「最佳導演獎」！（直播截圖）

舒淇從評審手上接過釜山獎「最佳導演獎」！（直播截圖）

舒淇憑首部執導編劇作品，於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，身穿一襲黑色低胸長裙的舒淇，站在頒獎台上激到地表示：「好緊張，謝謝釜山電影節及感謝評審委員，我覺得自己是上天比較眷顧的那位，感謝監製葉如芬，帶給我優秀的團隊，感謝投資方、我的父母、以及一直包容我的丈夫，他娶了一個不經常在家做飯的女人！」在感言中恩愛地向丈夫馮德倫放閃！

舒淇在得獎感言中提到丈夫馮德倫，感謝他支持與包容。（直播截圖）

舒淇獲得「最佳導演」後感謝同為演員兼導演的丈夫馮德倫。（視覺中國）

舒淇於感言中感謝馮德倫的包容。（馮德倫IG圖片）

舒淇在感言中，亦向恩師侯孝賢致意：「最感謝30多年來在電影界的前輩，很感謝侯孝賢導演，沒有侯孝賢導演、就沒有《女孩》這部電影，最後想跟所有心靈受傷的女孩說，希望你們可以勇敢走出傷痛，走向更好的未來！」舒淇創作《女孩》的過程長達十年，此前曾於受訪時直言，戲中女主角是以自己作原型創作，小時候經常被喝醉酒的父親暴打：「小時候我常莫名其妙被打，不知道做錯了什麼，父親常喝得爛醉回家。」直至15歲舒淇決定離家出走，轉眼數十年，雖然童年傷疤已慢慢愈合，但回望過去時仍會隱隱作痛：「這些經歷留下的傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。」舒淇直言電影完成後，有告訴至今仍在酗酒的父親︰「對不起，我把你的故事搬上了大銀幕。」

《女孩》是以舒淇作原型創作，小時候經常被喝醉酒的父親暴打。（微博圖片）