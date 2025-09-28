一戰再戰專訪︱里安納度談扭轉電影工業命運：無CG純粹野心洞察力

荷里活電影《一戰再戰》（One Battle After Another）由電影史上首位連奪康城、柏林、威尼斯三大影展「最佳導演」大滿貫的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）自編自導，雲集里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、班尼史奧狄多路（Benicio Del Toro）與辛潘（Sean Penn）三大影帝主演，以一場烽煙四起的社會革命及世代恩怨，帶出一對父女關係的救贖。《一戰再戰》已於香港上映，男主角里安納度狄卡比奧及班尼史奧狄多路早前接受《香港01》專訪，大談與導演打造撼動全球的鉅製背後合作點滴。

里安納度狄卡比奧及班尼史奧狄多路早前就《一戰再戰》接受《香港01》專訪。（專訪影片截圖）

里安納度狄卡比奧首度與導演合作，談到保羅湯瑪士安德遜盛名背後敘事的力量，里安納度直言導演足以扭轉電影工業命運：「保羅湯瑪士安德遜導演是世界影壇上極具份量的聲線，正當類型電影、翻拍作品充斥市面，我們已感厭倦、需要最有原創性的故事與理解世界的槪念。我們需要支持同時保護保羅敢於發聲的力量，要讓觀眾重返戲院、感受劇場為生命帶來的衝擊，必須盡每一分力達成。」

里安納度狄卡比奧直言已厭倦市面充斥的類型片與翻拍作品。（專訪影片截圖）

里安納度生涯不乏與宗師級導演合作的機會，分享到新作蘊含的原始爆炸力，背後的來源：「《一戰再戰》亦獨具誠意地使用Vistavision拍攝，不添加數碼特效（CGI），全憑純粹的野心與洞察力，這種原始、忠實反映社會問題的動作喜劇，將會為電影藝術鋪設更美好的前程。」

里安納度狄卡比奧談到《一戰再戰》所蘊含的原始爆炸力來源。（專訪影片截圖）

里安納度狄卡比奧直言電影的威力在於無數碼特技，全憑一股野心與洞察力拍攝，足以為電影藝術鋪設更美好的前程。（專訪影片截圖）

班尼史奧狄多路與里安納度的演技極具多樣性，《一戰再戰》促成二人首度合作，班尼史奧狄多路亦為拍檔戴高帽：「保羅湯瑪士安德遜導演的實力與魔力，在於你接到演出邀請時，未讀劇本已經會決定接演！加上里安納度等影帝已經加入劇組，所以是另一項重大吸引力！」

班尼斯奧狄多路為拍檔戴高帽，直言未睇劇本已因里安納度狄卡比奧決定參演。（專訪影片截圖）

影帝班尼史奧狄多路昔日於《非常嫌疑犯》（The Usual Suspects）等作品中，留言不少個人爆肚發揮的經典演出，雖然班尼史奧未明言劇情爆肚成分，然而亦表示導演保留充份空間讓演員發揮：「與保羅合作不但按照劇本已有的豐富設計，他更會細心聆聽你如何理解、抒發角色歷程成長，我們三人不時會坐下來談論角色之間的關係、建立出的特殊友誼，我們能夠脫離劇本上的限制，進入另一種表演藝術層次。」他亦補充指：「雖然保羅同時是一位編劇，但有別於非常保護原作構想的人，他容許寬闊的靈活性、非常歡迎演員發揮與投入個人想法，當然基於他本身設計精密的劇本。」

班尼斯奧狄多路擅於爆肚，留下不少經典，但未明言今次有否施展絕技。（專訪影片截圖）