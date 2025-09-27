異形地球｜結局曝光全新異形生物設計　多瞳孔獨眼八爪怪最搶鏡

Disney＋劇集《異形：地球》，於本週第八集大結局掀終極高潮！劇集上線以來引發全球《異形》新舊粉絲熱烈討論，更首度破格描寫出主角擁有與異形溝通的能力，震撼全球！各位觀眾收睇大結局前，以下讓我們為大家剖析劇情最新重點，以及網民熱烈討論的話題。

作為延伸劇集，的確替《異形》電影系列補遺不少內容。（《異形︰地球》劇照）

一共八集的《異形：地球》受全球網民熱烈討論，高度讚揚故事為系列注入新動能。劇集更是系列中首度出現具有與異形溝通能力的角色 — 女主角混合人（Hybrid）Wendy 發現自己可以截聽一個其他人聽不到的頻率，正正是異形用來溝通的音頻！在Wendy不斷學習與異形溝通後，於上週第七集中更有驚人的舉動，可以驅使異形聽從指令，按她意思行動。全新橋段有別於以往《異形》系列的角色設定，非常破格！

如果你有看過《異形》電影，不難發現當中有不少彩蛋。（《異形︰地球》劇照）

身兼《異形：地球》導演、編劇及監製的主創人 Noah Hawley 在不同訪問中解釋故事探索主角與異形溝通的劇情，靈感來自金像大導占士金馬倫 1986 年執導的經典電影《異形2》，當中異形皇后與一眾異形透過某種方法交流的情節。而《異形：地球》中 Wendy 可以「聽懂」異形的語言，也許只因身為混合人的她在硬件或軟體出了問題，卻造就她成為人類與異形之間的橋樑，徹底改寫了自己、甚至地球上眾生的命運。

女主角能與異形溝通，是向電影系列第二集致敬。（《異形︰地球》劇照）

高智商八爪魚異形

《異形：地球》注入不少新鮮元素，當中有從未見過的全新異形生物設計，展示宇宙未知驚人新發現，其中一隻擁有多個瞳孔的獨眼八爪怪，幾乎集集搶 Fo，搶鏡程度絕不遜於巨大恐怖的異形 Xenomorph。這隻獨眼八爪怪因有多個瞳孔，鏡頭呈現它視覺時充滿迷幻感覺，而且智慧極高，會寄生於其他生物的身體上大搞破壞，包括曾在 Weyland-Yutani 的太空船上寄生人體的頭部，於墜機前與異形 Xenomorph 大決戰，之後在 Prodigy總部夢幻島的實驗室內寄生在一隻羊身上，看似沒有殺傷力，但卻運用高智商令實驗室出現一場恐怖大災難，令粉絲津津樂道！

唔好誤會，唔係睇緊《鬼太郎》，係新品種異形。（《異形︰地球》影片截圖）

角色瘋狂各懷鬼胎

外界一直大讚《異形：地球》的角色描寫，絕不遜色於異形及外星物種的驚嚇恐怖場面。從為突破科研而不顧一切的Prodigy創始人 Boy Cavalier，到能力日益漸進、且能與異形溝通的混合人 Wendy，以至望著Tootles受外星蒼蠅侵食、卻毫不動容的白髮合成人 Kirsh。各人的計劃進入白熱化階段，大結局將為你一一揭曉！

異形向來被描繪成高智慧外星生物。（《異形︰地球》影片截圖）

你會唔會想學女主角，同異形溝通。（《異形︰地球》影片截圖）

早於 1997 年由《天使愛美麗》法國大導演Jean-Pierre Jeunet執導的 《異形4：逆種》及於2017 年列尼史葛 (Ridley Scott) 執導的《異形：聖約》均曾輕描淡寫地提過非純種人類角色與異形物種確實存有感應應力，但並未似《異形：地球》描寫得那麼深入。而Hybrid混合人擁有與異形的溝通能力，原來早於 1997 年美國 Dark Horse Comics 旗下的《異形》漫畫《Aliens: Purge》也描寫過，故事中的女主角是擁有異形皇后 DNA 的Hybrid混合人，她在 LK176 星球上組織了自己的異形種群，能夠控制異形攻擊任何擾亂她和平的入侵者，而《異形：地球》第七集中 Wendy 的行動已令不少網民紛紛重提這個破格《異形》漫畫故事！