觸電｜票房不濟但口碑強勁　ANSONBEAN身手俐落成電影第一亮點

電影《觸電》上映一星期，雖票房未如理想，至今仍未破100萬，但口碑就相當不俗，有網民認為題材講電競夠新鮮，合年輕人口味，亦有大讚電腦特技與動作場面配合出色。不過數最吸Like的，一定是在電影中，飾演柯煒林遊戲世界化身「Solo」的陳毅燊（ANSONBEAN）。動作場面全程親身上陣，而且相當流暢，令人眼前一亮，更因為他的落力演出未被人看見而替他不值。

陳毅燊（ANSONBEAN）在戲中飾演柯煒林遊戲世界化身「Solo」，一向獨食。（《觸電》劇照）

ANSONBEAN在戲中動作非常流暢。（《觸電》影片截圖）

ANSONBEAN在戲中以黃色戰衣亮相，非常搶眼，而電影開場不久，就有一場精彩打戲，講述ANSONBEAN在工廠大廈殺敵。有Game迷表示動作帶有濃厚的「Gun Fu」元素，將射擊與近身格鬥完美結合：例如天台上，他拔槍後隨即翻滾，利用物件作掩護，同時保持槍口鎖定敵人，全程乾淨俐落，毫無多餘動作，很有打機的爽感！

由上天台，搵掩護。（《觸電》影片截圖）

到跣身走位搶最佳位置，都見其苦練成果。（《觸電》影片截圖）

四位分別是遊戲中的化身人物。(《觸電》劇照）

另一方面，他的 Parkour 動作技巧亦見真章，乾淨俐落，靈活運用牆壁、欄杆與樓梯完成高難度跳躍與翻身，不單展現敏捷度，更具觀賞性。此外，他與羅浩銘在電梯內聯手迎戰敵方女僕一幕，以及於污水處理廠，跟洪金寶兒子洪天照對決一場，都好有睇頭。不少網民都對ANSONBEAN的身手感到另眼相看，大讚有潛力做新一代動作影星。

有Game迷表示動作帶有濃厚的「Gun Fu」元素，將射擊與近身格鬥完美結合。（《觸電》影片截圖）

《香港01》亦有向電影《觸電》的原創故事及動作指導羅浩銘問及，他都大讚ANSONBEAN勤力，好開心大家見到佢嘅努力被看見。「開拍前佢專誠跟我加操，佢好勤力，當練完戲中要用的動作後，仲問我可唔可以練多啲，我同佢講唔好心急，做好呢套動作先，而佢戲中所有動作場面都係親身上陣。」