影后珍妮花羅倫絲竟獲「終身成就獎」老人牌　年僅35歲破影展紀錄

奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）今日推出新戲《Die My Love》，日前於西班牙第73屆聖塞巴斯蒂安國際電影節（San Sebastian International Film Festival）上舉行首映，親自亮相紅地氈與觀眾見面！珍妮花羅倫絲以一襲灰麻色不規則剪裁裙裝示人，鏤空展示纖瘦腰身、高衩裙襬亦稍露長腿，端莊造型符合其國際影后地位。

珍妮花羅倫絲攜同新戲《Die My Love》亮相第73屆聖塞巴斯蒂安國際電影節。（視覺中國）

珍妮花羅倫絲以典雅端莊打扮亮相，不失為國際級影后。（視覺中國）

珍妮花羅倫絲作為《Die My Love》女主角亮相影展，自然成為全場影迷粉絲焦點，然而電影節發生的另一件趣怪事卻更吸引眼球！全因聖塞巴斯蒂安國際電影節，竟向年僅35歲的珍妮花羅倫絲頒發「終身成就獎」，表揚她的演藝成就及對國際影壇的供獻。終身成就獎向來被影壇視為「老人牌」，傾向頒發予神枱級演員或創作者，讓一眾前輩在產量最豐盛的階段後，作品能夠重新受當代觀眾注目。

珍妮花羅倫絲獲頒「終身成就獎」老人牌，成為本屆影展趣怪事之一。（視覺中國）

雖然珍妮花羅倫絲「破格」以35歲之齡獲得「終身成就獎」，打破該影展最年輕得主紀錄，然而仍歡喜地欣然接受。珍妮花羅倫絲成名甚早，21歲便首度提名奧斯卡最佳女主角，更以23歲之齡榮封影后，其後亦分別再次提名最佳女主角及女配角獎，在一眾90後同儕之間成就無人可比。

珍妮花羅倫絲「破格」以35歲之齡獲得「終身成就獎」，打破該影展最年輕得主紀錄。（視覺中國）