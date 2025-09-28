李婉華學霸女兒紐約大學生活日常曝光　極刻苦溫書至凌晨

港產片一代女神李婉華，於九十年代出道時，在銀幕留下絕美倩影，留下《至尊三十六計之偷天換日》等經典作品。及後，李婉華於2003嫁往加拿大，同年誕下長女Natalie，此後淡出大銀幕。現年21歲的Natalie早前以高等榮譽從多倫多大學畢業，然而卻未立即返港加入娛樂圈，相反選擇繼續升學，到美國名牌學府紐約大學（NYU）修讀市場學系碩士課程。

李婉華女兒Natalie早前以高等榮譽從多倫多大學畢業。（Natalie IG圖片）

李婉華女兒Natalie早前以高等榮譽從多倫多大學畢業。（Natalie IG影片截圖）

李婉華女兒Natalie日前分享自拍照，大曬紐約大學學生證！（Natalie IG圖片）

Natalie以新生身份於紐約大學開學後，於社交媒體分享學霸生活日常，作為一位21歲的碩士生，Natalie每日九點半起身、進行護膚，花大半小時化妝整理髮型後，中午便打扮得亮麗整潔出門。每日第一站，Natalie都會到咖啡廳午膳，並與同學一齊準備課堂所須的筆記、閱讀相關文章，稍作休息後便出發啟程回到校園，路程均乘座火車地鐵等公共交通工具，相當融入紐約市生活模式。

Natalie每日早睡早起。（Natalie IG圖片）

Natalie起身後會護膚化妝整理髮型。（Natalie IG圖片）

Natalie起身後會護膚化妝整理髮型。（Natalie IG圖片）

Natalie起身後會護膚化妝整理髮型。（Natalie IG圖片）

Natalie起身後會護膚化妝整理髮型。（Natalie IG圖片）

Natalie每日都會悉心打扮後再出門。（Natalie IG圖片）

Natalie每日都會悉心打扮後再出門。（Natalie IG圖片）

Natalie每日都會悉心打扮後再出門。（Natalie IG圖片）

Natalie中午都會溫書準備筆記及閱讀相關文章。（Natalie IG圖片）

Natalie中午都會溫書準備筆記及閱讀相關文章。（Natalie IG圖片）

Natalie會與同學一齊溫習。（Natalie IG圖片）

Natalie中午都會溫書準備筆記及閱讀相關文章。（Natalie IG圖片）

Natalie亦會適時休息放鬆一下。（Natalie IG圖片）

Natalie亦會適時休息放鬆一下。（Natalie IG圖片）

完成溫習後便會起行返回校園。（Natalie IG圖片）

回到校園並提早晚膳後，Natalie便於傍晚抵達教室，與為數不多的精英高材生一同靜候講課。雖然碩士課程講課於晚上十一點才結束，但Natalie回到宿舍後仍然會繼續溫習、整理筆記、重溫講師課堂簡報直至凌晨一點鐘，非常勤力！最後稍作護膚清潔後，Natalie亦會於兩點前進睡，未有隨紐約不夜城派對夜蒲玩樂，似乎作為高材生要嚴格自律、自立、自制生活，專注追隨學業目標。

Natalie出入均乘塔火車地鐵等公共交通工具，融入紐約市生活。（Natalie IG圖片）

Natalie出入均乘塔火車地鐵等公共交通工具，融入紐約市生活。（Natalie IG圖片）

Natalie出入均乘塔火車地鐵等公共交通工具，融入紐約市生活。（Natalie IG圖片）

Natalie碩士課程講課主要集中於晚上。（Natalie IG圖片）

Natalie碩士課程講課主要集中於晚上。（Natalie IG圖片）

Natalie放學回到宿舍，仍然會溫書到凌晨一點。（Natalie IG圖片）

Natalie放學回到宿舍，仍然會溫書到凌晨一點。（Natalie IG圖片）

Natalie完成每日課業後便會睡覺，未隨紐約不夜城一同夜蒲玩樂。（Natalie IG圖片）