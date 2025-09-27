他年她日︱許光漢袁澧林光林CP互笠高帽　影帝古天樂驚喜撐Angela

亞洲男神許光漢攜手袁澧林主演奇幻愛情鉅片《他年她日》，即將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映。電影未映先轟動，主創團隊展開華語電影罕見的大規模亞洲巡迴宣傳，所到之處皆引爆追星熱潮，繼釜山影展、越南、新加坡站首映之後，昨晚（26日）馬不停蹄飛到香港舉辦群星首映禮及影人見面會，主創團隊及演員幾乎全員到齊，現場眾星雲集星光熠熠，一字排開聲勢浩大！

許光漢、袁澧林在亞洲各地出席首映後，終於回到香港！（電影公司提供）

許光漢、袁澧林新作《他年她日》首映，影帝古天樂亦親自出席首映禮支持。（電影公司提供）

《他年她日》由張艾嘉監製、龔兆平執導，製作與藝術總監文念中攜手打造，結合奇幻設定與動人愛情，並以壯闊視覺特效構築出兩個時空交錯、重力失衡的世界。為迎接上映，劇組於9月下旬展開華語電影近年少見的大規模亞洲巡迴宣傳，從釜山影展「Open Cinema」單元世界首映，5千個座位一開賣即秒殺，映後更在觀眾舉手機燈海應援中感動落幕，顯見電影話題與魅力，緊接著巡迴到越南、新加坡，主創團隊分享拍攝挑戰與心路歷程。

《他年她日》由張艾嘉監製、龔兆平執導，金像原創音樂得主朱芸編配樂。（電影公司提供）

《他年她日》演員團隊包括陳輝虹、陳澤耀、許光漢、袁澧林、駱振偉、韓佩瑤、謝咏欣。（電影公司提供）

電影主創團隊昨馬不停蹄來到香港宣傳，與影迷暢談拍攝背後故事。香港首映會於ELEMENTS圓方舉行，監製張艾嘉、導演龔兆平率領主演許光漢、袁澧林以及陳澤耀、韓佩瑤、陳輝虹、駱振偉、謝咏欣、黃又南、李尚正等一眾演員全員齊集，現場星光熠熠。除了分享拍攝點滴，活動更特別邀請金像獎最佳原創音樂得主朱芸編率領樂手現場演奏由林俊傑獻唱的電影主題曲〈瞬間的瞬間〉，深情旋律令全場如癡如醉。

朱芸編帶領現場樂隊演奏主題曲。（電影公司提供）

導演龔兆平透露當初與監製張艾嘉因政府的「薪火相傳計劃」合作，經歷討論、共創劇本4年，醞釀多時終於推出這部奇幻愛情鉅片《他年她日》，導演表示電影拍攝天數只有30天，非常緊湊。製作及藝術總監文念中補充，尤其美術場景的部分難度很高，「因為這次是架空世界並帶有奇幻元素，我們想盡辦法去找幾乎從未出現在港片裡面的場景，起碼超過百分之70的場景是大家從沒看過的。」也讓電影《他年她日》更具獨特性。

《他年她日》一眾主創團隊與觀眾見面。（電影公司提供）

許光漢在台上受訪時，提到劇本吸引自己的原因：「一場地震讓世界分成兩個時區，他的一天等於她的一年，這個設定很吸引我。除了薯仔與安晴的愛情，也探討了生命的時間的珍貴。」導演龔兆平補充，這部片不只是愛情電影，更像是「薯仔的人生傳記」，充滿他對愛情、親情、友情以至家園的大愛。袁澧林則盛讚許光漢「專業、低調，外冷內熱又內斂」，並笑說第一印象就是「臉很小」。許光漢則稱讚袁澧林活潑可愛又專業，兩人因而擦出自然默契，成就觀眾眼中最具話題的「光林CP」。

合稱「光林CP」的許光漢、袁澧林於首映禮上互笠高帽。（電影公司提供）

昨晚首映禮過後，兩位主演許光漢、袁澧林與觀眾零距離互動，分享二人如何培養默契，許光漢表示：「我們拍攝時間短又緊湊，常常要立即進入情緒，Angela很活潑，也幫助我快速投入角色。」袁澧林則笑說：「雖然片中安晴冷靜克制，但我私下其實幾活潑，同光漢合作好愉快。」