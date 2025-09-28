破地獄｜朱栢康冇諗過跟奧斯卡拉上關係　新劇有機同蔡少芬合作

電視劇《絕命法官》，昨日（27/9）於深圳舉行發佈會，劇中兩位演員朱栢康及駱振偉兩位好友都有份參與該劇，不過二人就未有在劇中同場，是繼《破。地獄》後，二人再次在銀幕前擦身而過。朱栢康就此搞笑回應︰「係我用念力推走佢，我日常生活已經成日見到佢，唔想做嘢仲要見到佢！」

朱栢康及駱振偉兩位好友都有份參與《絕命法官》，不過二人就未有在劇中同場。（陳順禎 攝）

駱振偉笑稱自上次金像獎慶功跟朱栢康激吻後，駱媽反映番都有些會錯意︰「嗰次之後係有後續，我要即刻約阿媽出嚟同佢見面。」朱栢康更笑言伯母恍然大悟地說︰「唔怪之得阿康成日上嚟屋企。」

朱栢康及駱振偉不介意在眾人面前表現親密。（陳順禎 攝）

日前《破·地獄》宣布將代表香港出戰奧斯卡，憑此片奪最佳男配角的朱栢康表示好開心︰「冇諗過可以同奧斯卡有關，呢個狀態已經好好，希望可以更上一層樓，喺紅地氈見到你哋。」由於上次得獎喊到收唔到聲，問到如果今次再有機會爭獎要帶定幾多包紙巾？「試吓唔喊先，但都帶定兩包！」

早前公布視后蔡少芬回巢TVB拍攝劇集《風華背後》，陣容強勁，不單有阿姐汪明荃，仲有朱茵、黃宗澤，朱栢康亦會客串一角。（資料相片）

早前公布視后蔡少芬相隔8年，回巢TVB拍攝劇集《風華背後》，陣容強勁，不單有阿姐汪明荃，仲有朱茵、黃宗澤、譚俊彥、姜大衛、而朱栢康亦會客串一角。「都期待呀，但我未埋位，係個機會好好向前輩學習。」問到今次會跟哪位阿姐最多戲份？朱康就先賣關子︰「唔可以劇透太多，或者你私底下問我。」