《穿Prada的惡魔2》米蘭時裝騷取景　梅姨與Anna Wintour驚喜同框

由美國女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）、梅麗史翠普（Meryl Streep）及艾美莉賓特（Emily Blunt）主演的《穿Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）於7月正式開鏡，拍攝工作進行得如火如荼。而梅麗史翠普昨日就以戲中角色「Miranda」身份，現身Dolce & Gabbana在米蘭舉辦的時裝騷，氣場十足！

麗史翠普昨日就以戲中角色「Miranda」身份，現身Dolce & Gabbana在米蘭舉辦的時裝騷。（VCG)

梅麗史翠普與Stanley Tucci現身時裝騷，為《穿Prada的惡魔2》拍攝。（VCG）

梅麗史翠普戴上墨鏡，身邊有保鑣護送現身時裝騷，飾演藝術總監的Stanley Tucci緊隨其後，兩人亮相時成為全場焦點。其後品牌公關證實，兩人是為了拍攝《穿Prada的惡魔2》，加上近日正舉行米蘭時裝周，因此劇組在米蘭取景。另外，梅麗史翠普的角色「Miranda」靈感源自雜誌VOGUE前總編輯Anna Wintour，Anna看到梅麗史翠普時大感驚訝，其後兩人在後台見面及互相擁抱，隨即引發影迷熱議。

梅麗史翠普與Anna Wintour擁抱。（IG圖片）

兩人驚喜同框。（IG圖片）

麗史翠普的角色「Miranda」靈感源自雜誌前總編輯Anna Wintour。（IG圖片）

另外，電影預計明年5月上映，除了原班人馬之外，續集還有Kenneth Branagh、劉玉玲、Justin Theroux等加盟演出。