一戰再戰︱VistaVision菲林變大技術揭秘　路蘭6套經典名作都選用

荷里活電影《一戰再戰》（One Battle After Another）由電影史上首位連奪康城、柏林及威尼斯三大影展「最佳導演」大滿貫得主保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）自編自導，更雲集里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、班尼史奧狄多路（Benicio Del Toro）與辛潘（Sean Penn）三大影帝主演，以一場烽煙四起的社會革命及世代恩怨，帶出一對父女關係的救贖。《一戰再戰》早前於香港正式上映，電影以VistaVision菲林攝影機拍攝，有別於較常用的Super 35mm菲林攝影機，以相同片幅格式菲林卻提供更精緻畫質，箇中技術差異引起觀眾討論關注。

影帝里安納度狄卡比奧主演新作《一戰再戰》日前於香港及全球各地上映。（《一戰再戰》電影劇照）

《一戰再戰》以VistaVision菲林攝影機拍攝，有別於較常用的Super 35mm菲林攝影機。（《一戰再戰》電影劇照）

VistaVision攝影技術於上世紀五十年代發明，有別於較常用的Super 35mm直排菲林閘攝影機，VistaVision攝影機採用橫置菲林閘設計，讓攝影機採用相同片幅格式菲林、在相同長寬畫面比例下，將每格畫面突破菲林齒孔原設的寬度、其原設寬度成為每格畫面長度，變相在使用相同片幅菲林下取得更大片幅影像細緻度與效果。

VistaVision攝影機有別於常用的Super 35攝影機，設計將菲林閘橫向安裝。（《粗獷派建築師》電影花絮照）

VistaVision的技術一定程度上與通用35mm相機原理一樣，橫向使用雙排齒孔電影菲林，標準長寬比例亦與傳統35mm相機相同，因此從《一戰再戰》幕後花絮照中可見，導演保羅湯瑪士安德遜在拍攝期間，胸前長期懸掛一部Nikon菲林相機，相信作為個人花絮劇照拍攝以外，亦透過相機組合不同鏡頭，取代導演常用的取景鏡筒使用。

《一戰再戰》由保羅湯瑪士安德遜導演執導。（《一戰再戰》電影花絮照）

《一戰再戰》導演保羅湯瑪士安德遜，在拍攝期間胸前長期懸掛一部35mm菲林相機。（《一戰再戰》電影花絮照）

《一戰再戰》由保羅湯瑪士安德遜執導，並採用VistaVision菲林攝影機拍攝。（《一戰再戰》電影花絮照）

採用VistaVision雖然變相縮短使用相同尺碼菲林時的拍攝時間長度，然而近年仍受不少導演追捧使用，在製作時無須選用價格高昂數倍、配備更沉重、攝錄噪音更大的IMAX、60mm甚至70mm菲林攝影機，仍能取得精緻度更高的畫面效果。在《一戰再戰》前，有不少曾於香港上映的外語電影，亦曾主要或部分採用VistaVision拍攝，包括《粗獷派建築師》（The Brutalist）、《可憐的東西》（Poor Things）等，出名鍾情使用菲林拍攝電影的基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）亦曾採用VistaVision拍攝《蝙蝠俠》三部曲、《潛行凶間》（Inception）、《星際啟示錄》（Interstellar）及《TENET天能》（TENET）等六部作品的部份鏡頭。

出名鍾情使用菲林拍攝電影的基斯杜化路蘭亦曾採用VistaVision拍攝作品。（GettyImages）