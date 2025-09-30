風林火山專訪︱劉青雲捽劇本爆刪剪戲份　1︰1銅鑼灣搭景去向曝光

香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演，電影耗資數億元打造、醞釀八年至今終於在10月1日正式上映。《風林火山》作為香港「都市傳說」電影之首，劇情發生於白雪紛飛、槍林彈雨又陰謀四伏的香港，讓不少觀眾引頸以盼究竟會如何展開劇情世界。劉青雲、衛詩雅早前就《風林火山》接受《香港01》專訪，二人大談在1：1銅鑼灣搭景中上演槍戰、角色之間的關係與命運、未在上映版本曝光的情節之餘，劉青雲亦分享八年前對衛詩雅的印象、直到今年同台榮封金像帝后之間的成長，更預判衛詩雅未來的電影路途。

劉青雲、衛詩雅早前就《風林火山》接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

《風林火山》由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等主演。（《風林火山》電影劇照）

讚《風林火山》劇本罕有完整 劉青雲︰足夠拍三套戲！

劉青雲從影數十年，合作大導演、參演鉅製作品無數，當年從一通電話接到主演《風林火山》的邀請，閱讀劇本後鮮有讓他感受到劇情世界的規模：「《風林火山》是我少數讀過非常完整的劇本，每個角色均有細節、不論我或古仔的角色均有非常豐富的背景故事，當時我覺得這部劇本豐富程度足夠拍成三部戲。」青雲表示單從紙本尚未感受到導演強烈的敘事與美學風格，但對科幻世界觀設定卻未感意外：「譬如說香港會下雪，我首先覺得『有咩咁出奇？』，當今世上沒甚麼不可能發生，但下雪的話會發生甚麼事？直到實質看到下雪的情境，才領略到當中的感受。」

劉青雲透露《風林火山》的劇本為他少數閱讀過非常完整的劇本，內容豐富程度足夠拍攝三套戲！（葉志明 攝）

劉青雲對《風林火山》略為科幻的香港設定，未有感到意外。（葉志明 攝）

劉青雲擅長「捽劇本」曝一場刪剪戲份

香港影壇一眾影帝影后之中，劉青雲被不少導演編劇形容為擅長「捽劇本」的演員，難得遇到眼中認為少數完整的劇本，青雲亦談到一段曾與導演仔細斟酌、最後未有剪接到上映版本中的劇情：「導演非常開放、樂意談論劇本走向進程，記得我們討論過一段『掃場』的橋段，有幾架旅行車、再進行一輪槍戰。我起初覺得與劇情主線沒有太大關係，但當時對導演說『如果預算容許的話，先拍攝後再算！』有時拍電影很奇怪，本來未必有完整的脈絡，但畫面最後會組成一個完整拼圖。」

劉青雲為香港影壇中以擅長「捽劇本」著稱的演員。（葉志明 攝）

劉青雲於專訪中談到一段「捽過」的掃場劇情時，意外曝光這段被刪減的戲份。（葉志明 攝）

1：1銅鑼灣塔景竟用一把火燒掉

《風林火山》當年開展製作時，麥浚龍決定搭建一個1：1的銅鑼灣場景，成為觀眾熱切關注的重點。劉青雲飾演的警察王志達，是唯一參與該段戲份的主要演員，對於用作拍攝槍戰爆破的「假銅鑼灣」，劉青雲形容：「那是一個非常宏大的銅鑼灣搭景，當然並非能夠完全還原，需要利用電腦特技完成。因為我們實在無法在銅鑼灣造大規模爆破，僅能夠封路拍攝其中一部份，香港實景開真槍有許多限制。」青雲更透露銅鑼灣搭景的最後去向：「聽聞最後一把火將銅鑼灣燒掉！將整個搭建場景燒掉，我向導演說一定要先找消防員，拍電影的人沒可能懂得救火。」

劉青雲於專訪透露，原來《風林火山》所搭建的1：1銅鑼灣場景，最後竟然被一把火燒掉。（葉志明 攝）

劉青雲為一眾主演中，唯一一位在銅鑼灣搭景中有戲份的演員。（葉志明 攝）

劉青雲於1：1銅鑼灣搭景拍攝的過程。（《風林火山》製作特輯截圖）

劉青雲表示香港爆破、開真鎗等有許多限制，所以許多戲份要在銅鑼灣搭景內完成。（《風林火山》製作特輯截圖）

見證衛詩雅封影后揚言早有跡可尋 劉青雲預判：仲未真正遇到屬於佢嘅角色！

《風林火山》拍攝至今八年，衛詩雅亦由一位香港女演員成為多項華語影后，Michelle感謝麥浚龍當年親自邀請演出：「導演亦是透過電話邀請我，向我講解角色人物背景，好感激當時導演肯用我！」劇情中，衛詩雅飾演的女警與梁家輝、劉青雲兩大影帝演對手戲，Michelle表示拍攝途中在青雲身上獲益良多：「就算還未拍攝我的戲份，我亦喜歡躲在現場觀察。在青雲哥身上學習到表演技法、演員專業以外，他讓我在現場感到猶如定海神針一樣，不論演員、幕後工作人員、化妝師等都感覺在一個很安穩、舒適的狀態下工作，就算他演完戲份，沉默地坐在我們身邊，都令我非常有安全感。」

《風林火山》拍攝至今八年，衛詩雅亦由一位香港女演員成為多項華語影后。（葉志明 攝）

衛詩雅坦言感激導演當年肯邀請自己演出。（葉志明 攝）

衛詩雅透露在《風林火山》拍攝期間，一直觀察劉青雲，從對方身上獲益良多。（葉志明 攝）

衛詩雅直言劉青雲的存在，讓她感到有無比安全感。（葉志明 攝）

今年四月，劉青雲與衛詩雅分別憑《爸爸》與《破．地獄》同台榮封金像帝后，對於當年合作的女演員八年前後如斯進步，劉青雲直言難以想像、卻毫不意外：「其實沒有想像過，首先我沒有想過自己會再得獎；加上由她演戲整個過程來看，一切絕非僥倖、有跡可尋，大家一直都清楚她的勤奮、出色的實力。我們不下一次合作，親眼目睹她如何面對自己的工作，態度決定命運，如何認真去做一件事，肯定不單只有我留意得到。」

劉青雲與衛詩雅分別憑《爸爸》與《破．地獄》於今年初同台榮封金像帝后。（葉志明 攝）

衛詩雅在《風林火山》拍攝時觀察劉青雲，同時其實青雲亦在留意着Michelle。（葉志明 攝）

衛詩雅在片場觀眾劉青雲演出，同時青雲亦一直留意Michelle的表現：「記得有一場戲，她圍繞著一具屍體在踱步，我從後方觀察著她。雖然僅僅在踱步，但已覺得她連走路都非常出色，肯定家中有飼養貓、非常愛錫貓，她就模仿着一隻貓，在看那一具屍體。」衛詩雅對劉青雲清楚記得自己的動靜，感到相當意外與害羞，笑言連自己印象模糊，但的確有飼養家貓！對於衛詩雅未來的演員生涯，劉青雲更斬釘截鐵地預判指：「其實我覺得衛詩雅尚未真正遇到屬於她的角色！她的潛力遠非目前所展現的水平！」從劉青雲口中獲得肯定，份量尤重。

劉青雲從衛詩雅圍着一具屍體踱步的舉動，已經知道她家中飼養貓、並在模仿家貓的動靜。（葉志明 攝）

劉青雲坦言衛詩雅生涯中，尚未遇到真正屬於她的角色。（葉志明 攝）

劉青雲盛讚衛詩雅真正的潛力遠非今時今日的水平。（葉志明 攝）

生涯等候最長作品 劉青雲笑言：《神探大戰》未上都可能補緊戲！

《風林火山》多年來被認為是「都市傳說」電影，連從影數十年的青雲亦笑言等候多時：「我從來沒試過等一部戲這麼久，其實我不太肯定，我還有沒有戲未上映？哈哈！」正當劉青雲似乎認真一一回溯參演作品時，筆者提到已率先上映的《明日戰記》與《神探大戰》，青雲隨即笑言：「次序應該是《明日戰記》、《風林火山》再到《神探大戰》！（對參演鉅製存在陰影？）倒也沒有，我經常說笑，《神探大戰》如果尚未上映，應該今時今日仍然在補戲！」訪問期間不時回看角色海報的衛詩雅，亦開玩笑指：「我倒是沒有甚麼感想，只覺得當時很腫！」令身邊的青雲亦忍俊不禁！

劉青雲笑言從未試過等一部戲上映等這麼多年。（葉志明 攝）

衛詩雅則開玩笑指當年的自己面部非常腫！（葉志明 攝）

以下內容含有《風林火山》劇透成份，未入場觀賞的觀眾慎入！

衛詩雅與劉青雲飾演的角色，先後在拍攝於海山樓的劇情橋段中戰死。衛詩雅飾演的女警，在掃蕩毒窟期間隔牆連中數槍，負傷之下、她狠一咬牙、在慢鏡下往前補發數槍，最後才倒下殉職。對於角色呈現的倔強，衛詩雅笑言多年後已印象模糊：「說實在，我記不起為甚麼中槍後、倒下前要堅忍着傷勢再補射幾槍。但導演會在每一個鏡頭、哪怕僅是個微細的舉動，講解角色背後經歷，或者分享自身經歷的體會。」

劉青雲與衛詩雅的角色，先後於海山樓取景一役中殉職。（葉志明 攝）

衛詩雅坦言對角色中槍後再補幾槍的倔強印象不深。（葉志明 攝）

衛詩雅表示每個鏡頭與微細舉動，導演均會講解背後的原因。（葉志明 攝）

在衛詩雅角色殉職後不久，劉青雲飾演的王志達亦在一場「墨西哥式對峙」下，在梁家輝飾演的上司面前中槍而亡。青雲談到該段戲份時，分享一段意外插曲：「印象中我們曾經重拍該段戲份，原本幾位角色之間的關係略有不同，由家輝哥向誰開槍、我再向誰開槍，曾經交換逆轉過。」劉青雲亦透露，在角色最後戲份時全程戴上口罩，為導演與自己的共識，他笑言：「傳統觀點會認為戴口罩會遮閉演員的面貌、表情，但橫豎劉青雲的樣貌大家都知道、做來做去也只有幾個表情，事件該如何發生，比觀眾看到我可能流下眼淚、藐着嘴更重要。（更集中在眼神表達？）那就不如閉上眼，連眼神也不要！」