接吻生死戰︱開啟禁欲邪教劇情線　紗倉真菜領導女兒國繁衍似足AV

Netflix全新日本綜藝節目《接吻生死戰》早前啟播，請出多位日本著名AV女優上陣，在劇情場景內出手誘惑一眾諧星，在即興劇場演出期間，若諧星獻出「廉價之吻」將會被節目淘汰出局。《接吻生死戰》繼首兩集請來人氣爆登的橘瑪麗、八木奈奈、金松季步、月乃露娜及Minamo先後登場後，第三集劇情發生在全新「邪教總壇」場景，亦有三位知名度不下前者的新女優登場，與三位同樣新加盟的諧星對戲！

《接吻生死戰》請來日本著名AV女優出手誘惑一眾諧星，若諧星獻出「廉價之吻」將會被節目淘汰出局！（《接吻生死戰》節目截圖）

《接吻生死戰》第三集展開全新故事線，以一個提倡禁欲的邪教組織總壇作為場景，加盟的三位諧星野田水晶、嶋佐和也及Gunpee均飾演邪教信眾，在禁欲教團中面對飾演女教友的葵伊吹、塔乃花鈴誘惑。其中，身型肥胖的Gunpee故事線與眾不同，需要到地牢挑戰對抗教團的「女兒國」組織，並面對女頭目紗倉真菜尋求方法繁衍、似足AV幻想情節的誘惑！

第三集全新劇情請來男女觀眾均非常喜歡的AV女優紗倉真菜！（《接吻生死戰》節目劇照）

第三集全新劇情請來AV女優葵伊吹！（《接吻生死戰》節目劇照）

第三集全新劇情請來AV女優塔乃花鈴！（《接吻生死戰》節目劇照）

《接吻生死戰》第三集展開全新故事線，以一個提倡禁欲的邪教組織總壇作為場景。（《接吻生死戰》節目劇照）

諧星Gunpee甫一登場，便被在整蠱節目錄影廠全程收看的三位主持人形容為「鋼鐵處男」，認為身型肥胖的他最缺乏與女性打交道的經驗，直男性格亦讓他難以抵受AV女優的誘惑，競猜他將會最快失守、獻出廉價之吻！面對超人氣女優紗倉真菜，Gunpee起初己一眼將女神認出，更說漏口風指非常喜歡對方的作品，而面對紗倉真菜以對抗教團、釋放慾望為名的誘惑，Gunpee起初極力抵抗。

紗倉真菜在劇情中領導想繁衍的女兒國，設定十足AV劇情！（《接吻生死戰》節目劇照）

要面對紗倉真菜誘惑的諧星為「鋼鐵處男」Gunpee！（《接吻生死戰》節目劇照）

紗倉真菜在地牢向Gunpee發功誘惑，將體型比自己龐大幾倍的Gunpee壓在梳化上，並不斷嘟起水潤粉嫩的嘴唇希望親吻Gunpee，讓二人幾乎在梳化上反艇，非常尷尬逗趣！最後，教團成員突然出現在地牢，並開槍打傷紗倉，Gunpee情急之下蹲到紗倉身邊，白色長褲竟應聲「爆軚」走光，連面前的紗倉亦忍不住爆笑出戲！Gunpee雖然尷尬地爆軚，但作為諧星腦轉數亦非常急速，裝作怕醜地表示：「因為下體積聚了太多能量，爆開了！」當場化解爆軚引來的尷尬。

紗倉真菜將體型比自己龐大數倍的Gunpee壓在梳化上。（《接吻生死戰》節目劇照）

Gunpee在紗倉真菜身邊蹲下時意外爆軚！（《接吻生死戰》節目劇照）

Gunpee在身邊爆軚一刻，連紗倉真菜亦忍不住出戲爆笑！（《接吻生死戰》節目劇照）

Gunpee在紗倉真菜面前爆軚，隨即笑言下體積聚太多能量所以爆開，化解拍攝途中的尷尬。（《接吻生死戰》節目劇照）

AV女優紗倉真菜入行多年，曾經為日本最受男女觀眾歡迎的女優第一名，然而紗倉近年亦被指雄霸AV產業的時代已過去，受歡迎程度大不如前。劇情中，Gunpee亦為紗倉真菜辯護，指紗倉的作品陪伴自己許多年，場景漸漸變成Gunpee對紗倉真菜的告白，令紗倉不禁感動獻吻，Gunpee則最後破防獻上自己的初吻。雖然Gunpee因為獻吻而被淘汰，但在第三集花絮中，他亦表示才意識到接吻的威力，笑言多年來守着「鋼鐵處男」之身實在錯過太多！

Gunpee為紗倉真菜辯護途中，突然變成告白。（《接吻生死戰》節目劇照）

Gunpee最後忍不住親吻紗倉真菜，獻上「鋼鐵處男」的真實初吻。（《接吻生死戰》節目劇照）

