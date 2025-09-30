風林火山｜苦候8年億元巨製冇首映　導演麥浚龍疑冷處理全程0宣傳

由麥浚龍執導，集一眾巨星金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演的電影《風林火山》，苦等8年終於在明日（1/10）中港正式上映。不過當電影上映在即宣傳理應如火如荼時，作為靈魂人物的麥浚龍，於5月中出席電影在法國康城電影節舉行的全球首映後，便未有再亮相電影宣傳，甚至連最基本的首映禮，中港兩地都未有舉行，有種冷處理的感覺。

苦等８年，電影《風林火山》終於上映。（《風林火山》海報）

被譽為香港近年，最大型警匪犯罪劇情片《風林火山》，由麥浚龍執導，醞釀八年至今終於在10月1日正式上映。《風林火山》一直以來都是香港電影「都市傳說」之首，由最初爆出封了整個銅鑼灣，拍攝白雪紛飛的香港，到搭建1:1佈景拍攝槍林彈雨，都令不少觀眾引頸以待，一直期盼可早日上畫，而每次有上映消息，都定必令影迷心動。直至數星期前，電影公司終宣布鐵定10月1日上畫，大家終可一窺全豹。

麥浚龍對動作場面都非常執著。（《風林火山》製作特輯截圖）

青雲讚戲中的動作場面實牙實齒。（《風林火山》製作特輯截圖）

不過從電影宣傳攻勢而言，今次可謂反高潮，除了一貫在戲院、港鐵、巴士等地方展示宣傳海報，演員的落地宣傳可謂近乎零，尤其導演麥浚龍本人，更加是自今年5月中去完法國康城影展出席首映後，便未有再亮相正式的宣傳工作，甚至傳媒主動邀約做訪問宣傳，都一一拒絕。最終就只有劉青雲及衛詩雅出來跟媒體做訪問。

《風林火山》開啟宣傳後，暫只有劉青雲、衛詩雅接受媒體專訪。（葉志明 攝）

今年5月，《風林火山》到康城影展舉行全球首映，演員古天樂、梁家輝、高圓圓，及導演麥浚龍都有出席。(視覺中國)

今年5月，《風林火山》到康城影展舉行全球首映，演員古天樂、梁家輝、高圓圓，及導演麥浚龍都有出席。(視覺中國)

來到上畫前一日，《風林火山》雖然會在中港兩場同時上映，不過兩地都未有安排首映禮，作為一部花費億元攝製的電影而言，是非常罕見。至於電影可會有謝票活動？以卡士來看，機會都微乎其微，而導演本人都相信未有打算再亮相。有指麥浚龍可能受不到在康城當地的負評，而選擇冷處理，但其實他曾就康城的影評作回應，表示自己花10年時間去做這部電影，如果觀眾看一次就能完全看懂，那反差未免太大。又指︰「一個藝術作品會隨着觀眾的年紀經歷成長，在不同的時候會有不同的感受。」