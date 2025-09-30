JK羅琳發文斥愛瑪屈臣虛偽無知　被特權包圍靠名利過優越人生

《哈利波特》（Harry Potter）原作者JK羅琳（JK Rowling）與愛瑪屈臣（Emma Watson）過去曾因跨性別議題反目，而JK羅琳昨日（29日）再於社交平台X（前身為Twitter）發功，撰寫長文矛頭直指愛瑪屈臣憑名利過著優越人生，卻對女性權益被侵蝕的現實一無所知。

JK羅琳發文斥愛瑪屈臣虛偽無知。（Getty Images）

日前愛瑪屈臣接受訪問時，強調珍惜與JK羅琳過去的情誼，認為即使意見不同仍能彼此相愛，並希望未來能重啟對話，這番話引起網民熱議。不過JK羅琳昨日在X發文批評成年人若選擇與極端運動靠攏，就不能同時要求昔日好友仍然給予母親般的愛與包容。JK羅琳回顧2022年英國影藝學院電影獎（BAFTA）上，愛瑪屈臣在台上高呼「我在這裡是為了所有的女巫」，外界視之為嘲諷JK羅琳，她指出這正是兩人關係的轉折點。其後愛瑪屈臣卻又在背後透過他人向她遞交紙條，寫下「很抱歉你正在經歷這些事」，令JK羅琳批評這種虛偽的舉動，無法抵消她在公開場合的過火言論。

愛瑪屈臣接受訪問時，強調珍惜與JK羅琳過去的情誼，認為即使意見不同仍能彼此相愛，並希望未來能重啟對話，被JK羅琳斥虛偽。（Getty Images）

JK羅琳還提到愛瑪屈臣的生活被財富與特權包圍，讓她無需面對大眾醫療體系的混用病房，也不用擔心公共空間的安全問題，因為隨行保鑣隨傳隨到。JK羅琳強調在寫作《哈利波特》時曾經歷貧困，因此深知女性在現實社會中失去權益的痛苦，並直言「愛瑪屈臣對此毫無體會」、「愛瑪如此熱衷地參與到踐踏婦女權利的活動中，對那些沒有她那樣特權的婦女和女孩意味著什麼？」。