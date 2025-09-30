觸電︱柯煒林戲內外性格執着　票房逆流繼續堅持︰唔好同我講加油

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、Yanny陳穎欣、羅莽、馮素波等主演，早前於香港上映後賺盡口碑、卻同時票房告急。柯煒林作為男主角，就算在養病期間，仍連日在社交媒體為新作打戲，呼籲觀眾入場支持，今日（30日）亦出文分享自己與角色邦少之間性格同樣固執，遇上逆境仍會迎難以上。

柯煒林作為《觸電》男主角，就算在養病期間，仍連日在社交媒體為新作打戲。（《觸電》劇照）

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、Yanny陳穎欣、羅莽、馮素波等主演。（《觸電》劇照）

柯煒林於社交媒體上發文，談到《觸電》票房未如理想，直言：「每套電影都有條命，《觸電》條命係唔服輸，係執著。」他提到網民喜愛劇情中，雜牌軍向強者挑戰、精神簡單又熱血，他表示非常認同箇中意志：「戲入面係，戲外都係。一直以來，有得打波我就打，順境波我打，逆境波我打，總之有波我就打，落場後仲要玩得好入。你話我戲入面邦少好執著？我戲外仲執著。」

柯煒林直言戲裡戲外性格都一樣執着。（柯煒林IG圖片）

《觸電》台前幕後一樣團結。（柯煒林IG圖片）

《觸電》一眾主演團隊貫穿老中青數代演員，為新作個個努力向影迷粉絲推薦，台前幕後的團結非常熱血，亦拍攝出一部出色的作品。柯煒林自從患上肺腺癌後，許多觀眾紛紛為他抗癌打氣，阿Will則表示希望大家入場睇戲：「唔好同我講加油，同我講『我買咗飛睇觸電。』聽到呢句我會開心啲。」更表示到上映第三星期，不論天地場、場數減少，只要還有放映便有機會繼續再創佳績，態度非常樂觀正面！